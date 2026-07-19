Dobrindt
Sinan Selen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), und Bundesminister des Innern Alexander Dobrindt (CSU), 30.06.2026 / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

Reform der Nachrichtendienste Die Bundesregierung plant den Bruch der Verfassungstradition

Mit einem kaum durchschaubaren Gesetzeskonvolut will die Bundesregierung die Geheimdienste grundlegend neu aufstellen. Dahinter steht offenkundig ein langfristiges Vorhaben aus den Diensten selbst, das viel älter ist als die aktuelle Bundesregierung. Und zwar ein durchaus gefährliches.

VON MATHIAS BRODKORB am 19. Juli 2026 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Kurz vor der Sommerpause hat das Bundesinnenministerium ein Gesetzespaket vorgelegt, mit dem der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz umgebaut werden sollen. Hinter dem Vorgang steckt Methode. Das Konvolut umfasst nebst Begründungen sage und schreibe 691 Seiten. Das Verfassungsschutzgesetz und das Bundesnachrichtendienstgesetz sollen vollständig neu gefasst werden, ein weiteres Gesetz neu entstehen und weitere 15 Gesetze oder Rechtsvorschriften angepasst werden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ingo Frank | So., 19. Juli 2026 - 18:18

Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley mit ihrer Annahme, in dem sie behauptete, die Stasi wird wiederkehren, nur mit verfeinerten Methoden .. (als sinngemäßes Zitat.)
Mehr ist zu diesem Land mit „seiner Demokratie“ nicht zu sagen.
Wer zulässt, gegen nicht genehme staatskritische Kabarettisten“ deren Berufsbild ist, „den Staat satirisch zu durchleuchten“ staatsanwaltlich zu ermitteln, der lässt sich nach Stasi Manier auch noch andere Dinge einfallen wie man sieht, und dies alles fern von jeglicher öffentlichen Kenntnissnahme & Diskussion .
Mit freundlichen Grüßen a d Erfurter Republik

Urban Will | So., 19. Juli 2026 - 18:59

politisch gesteuert.
Und ja. Es soll eine neue Stasi her. Gegen die Opposition, gegen alle Kritiker. Merkels letzter „Gruss“ an das ihr verhasste Land. Und die dumne Union als Vollstrecker. Mal wieder. Was noch fehlt, sind Folterkeller, aber die braucht es nicht. Man setzt auf soziale Vernichtung.

Aber eines ist such klar: sollte die AfD - und jetzt sage ich in vollster Überzeugung: HOFFENTLICH!! - die Bundestagswahlen gewinnen und regieren, wird der noch alte, abgewählte, altparteiisch dirigierte Bundestag all diesen Wahnsinn ganz schnell wieder abschaffen. Dann nämlich bekommen sie Angst vor dem Dreck, den sie selbst angerichtet haben.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.