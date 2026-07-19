- Die Bundesregierung plant den Bruch der Verfassungstradition
Mit einem kaum durchschaubaren Gesetzeskonvolut will die Bundesregierung die Geheimdienste grundlegend neu aufstellen. Dahinter steht offenkundig ein langfristiges Vorhaben aus den Diensten selbst, das viel älter ist als die aktuelle Bundesregierung. Und zwar ein durchaus gefährliches.
Kurz vor der Sommerpause hat das Bundesinnenministerium ein Gesetzespaket vorgelegt, mit dem der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz umgebaut werden sollen. Hinter dem Vorgang steckt Methode. Das Konvolut umfasst nebst Begründungen sage und schreibe 691 Seiten. Das Verfassungsschutzgesetz und das Bundesnachrichtendienstgesetz sollen vollständig neu gefasst werden, ein weiteres Gesetz neu entstehen und weitere 15 Gesetze oder Rechtsvorschriften angepasst werden.
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