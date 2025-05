Damit muss man als Bundespräsident an einem solchen Tag irgendwie umgehen. In weiten Teilen seiner Rede ist das Steinmeier sicher gelungen. So stellt er die rhetorische Frage „Wollen wir eine Demokratie sein, die vergisst, wo sie herkommt und was den Kern ihrer Identität ausmacht?“. Die Antwort darauf kann nur Nein sein, und damit hat der Bundespräsident sicherlich recht, auch wenn man sich natürlich fragen kann, ob die beschämende Erinnerung an die Gewaltherrschaft des Dritten Reiches und ihre durch den Sieg der Alliierten ermöglichte Überwindung durch den demokratischen Staat des Grundgesetzes wirklich den allein entscheidenden Kern der deutschen Identität bilden oder nur ein zentraler Faktor ist, der diese Identität mitprägt.