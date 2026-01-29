Rede von Parteichefin Alice Weidel - Die AfD steuert ins Nirgendwo

Die AfD weiß nicht mehr, was sie will, das hat die Rede von Alice Weidel im Bundestag offenbart. In der Migrationspolitik hat sie die Orientierung verloren, in der Wirtschaftspolitik verabschiedet sie sich von freien Märkten. Und am liebsten will sie sich Putin und Trump gleichzeitig an den Hals werfen.