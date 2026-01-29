Alice Weidel
Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel antwortet am Mittwoch im Bundestag auf die Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz / picture alliance/Andreas Gora

Rede von Parteichefin Alice Weidel Die AfD steuert ins Nirgendwo

Die AfD weiß nicht mehr, was sie will, das hat die Rede von Alice Weidel im Bundestag offenbart. In der Migrationspolitik hat sie die Orientierung verloren, in der Wirtschaftspolitik verabschiedet sie sich von freien Märkten. Und am liebsten will sie sich Putin und Trump gleichzeitig an den Hals werfen.

VON VOLKER RESING am 29. Januar 2026 8 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Heute ist der erste Tag vom Ende der AfD, zumindest endet eine Strategie, die sie bislang erfolgreich gemacht hat. Wer die Rede von Parteichefin Alice Weidel am Mittwoch im Bundestag gehört hat, merkt, dass die Selbstwidersprüche inzwischen zu groß werden, die Attacken langsam albern wirken und die guten Argumente längst schal geworden sind – und nur noch falsche Eskalation und Zynismus übrig bleiben. Der Aufstieg ist beendet, der Abstieg scheint angebrochen. 

Urban Will | Do., 29. Januar 2026 - 17:20

Herr Resing, man merkt ihre Präferenz recht deutlich. Von überall picken Sie sich das negativste, was sie finden können und hauen drauf. Würden Sie dies auch bei den Altparteien, bzw. der von Ihnen bevorzugten Union machen, dann müssten sie Grabeslieder singen angesichts der Widersprüche.
Den wirtschaftlichen Abschwung predigt nicht nur Weidel, das tun alle Fachleute. Mercosur wurde abgelehnt, soviel ich weiß, wegen Ungleichbehandlung d Bauern, nicht wg. Ablehnung von freiem Handel. Das sind zwei paar Socken.
Wo ist die Migrationswende, wenn 2025 wieder über 200 000 Migranten kamen?
Warum nicht mit Trump und Putin gut stehen? Wenn die beiden es miteinander ja auch können? Warum wegducken, wenn die Ukraine unsere Hauptenergieader sprengt? Wieso kein Gas direkt aus Russland. Glauben Sie wirklich, die werden für alle Zeiten ausgeschlossen werden? Schon mal an '45ff gedacht?
Sehr schlichter Beitrag.
Aber ok, es ist Wahlkampf, da muss man so etwas halt erdulden.

MIT NICHTEN !!!
Da würde ich eher einen umgekehrten Schuh draus machen, wenn ich mir so die Wahlprognosen der AfD anschaue.
Zitat:
"Herr Resing, man merkt ihre Präferenz recht deutlich."
unterschreibe ich sofort.
Denn auch hier im Cicero scheint man bezüglich der AfD langsam aber sicher kalte Füße zu bekommen.

IngoFrank | Do., 29. Januar 2026 - 17:23

die Lösungen der durch die deutschen Regierungen der Vergangenheit geschaffenen Probleme zuständig ? Die Union, die mit einem abgewählten Parlament ein „Riesenschuldenpaket“ auf den Weg brachte, ohne auch nur einen einzigen positiven Effekt?
Im Gegenteil, das Schuldengeld ist weg und keiner der beiden Regierungsparteien weis oder kann sich erinnern, wohin es für welchen Irrsinn ausgegeben wurde. Wer wettet mit ?
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik.

Markus Michaelis | Do., 29. Januar 2026 - 17:23

Ich finde, das hat sich schon länger abgezeichnet und war auch zu erwarten. Nicht zu erwarten war, dass die AfD über 50% bekommen würde. Zu erwarten ist, dass keine Partei und auch kein Lager mehr 50% bekommt. Der Schlingerkurs der AfD ist Ausdruck der schlingernden Gesellschaft. Es ändern sich zuviele Dinge und warum sollten bei so vielen Änderungen große Massen an Menschen die Dinge gleich sehen?

Auf eine gewisse Art bildet hier die AfD einfach die Gesellschaft bzw. Teile davon ab, so wie andere Parteien auch. Und in der Gesellschaft gibt es eben keinen Konsens, außer bei isolierten Fragestellungen.

Ich selber hätte meine Vorstellungen, was ich machen würde, allerdings kann ich relativ sicher sagen, dass da unter 10% mitgehen würden. Vieles, was ich für richtig halte, würde sehr viele Menschen entrüstet ablehnen. Das Durchlavieren zwischen all den Widersprüchen ist vielleicht einfach ein Abbild der gesellschaftlichen Realität?

Christa Wallau | Do., 29. Januar 2026 - 17:55

dreisten Lügen ernster nimmt als Alice Weidel, der kann in meinen Augen nicht ganz klar im Kopf sein. Es tut mir leid, dies sagen zu müssen, Herr Resing.
Ich schreibe Ihren negativen Kommentar zu Weidels Rede Ihrem brennenden Wunsch zu, die AfD möge rasch wieder von der Bildfläche verschwinden. Also phantasieren sie sich etwas von deren wachsender Bedeutungslosigkeit zusammen.
Geschenkt!
Die Realität in Deutschland beweist täglich, daß
alles wahr ist, was die AfD sagt. Niemals kann sich etwas zum Besseren bei uns wenden, so lange sich die CDU von der SPD vor sich her treiben läßt.
Nicht die AfD trägt zum Ruin Deutschlands bei, sondern die jetzige Regierung - so wie alle Regierungen seit 2005.
In 20 Jahren wurde aus dem in der Welt angesehenen Industriestaat Deutschland ein Zerrbild seiner selbst.
Man kann ein Land auch im Frieden total zugrunde richten! Dazu braucht es nur 16 J. Merkel u. eine Sekte wie die Grünen, auf deren Ideologie die Deutschen massenhaft hereingefallen sind.

"Die Realität in Deutschland beweist täglich, daß
alles wahr ist, was die AfD sagt."
Die AfD war nie in Regierungsverantwortung und muß, sollte sie tatsächlich einmal in Regierungsverantwortung kommen, wahrscheinlich einen politischen Müllberg entsorgen der so hoch ist wie der Stuttgarter Fernsehturm.
Das wird das Erbe sein, das dem deutschen Bürgertum von CDU und SPD hinterlassen wird.

Sabine Lehmann | Do., 29. Januar 2026 - 17:56

Herr Resing attestiert der AfD also eine gewisse Ratlosigkeit u. wirft ihr vor, angeblich keine druckreifen Lösungskonzepte vorlegen zu können?!
Also Erstens braucht das eine Oppositionspartei auch gar nicht. Zweitens kann man, wie so oft im Leben, das Eine tun ohne das Andere zu lassen. Ich finde, man kann durchaus gegen das Mercosur-Abkommen sein u. "trotzdem" die schwachsinnige deutsche Wirtschafts- u. Klimapolitik an die sprichwörtliche Wand tackern! Da wäre z. B. das unsägliche Verbraucher- u. Wirtschaftsfeindliche GEG, im Volksmund besser bekannt unter dem Begriff "Heizungsgesetz", oder wie ich es zutreffend nenne: Gebäudeenteigungsgesetz, GEG eben! Da hatte die CDU und ganz vorne Friedrich Merz getönt, sie würden dieses Gesetz abschaffen? Wie so viele seiner verlogenen Versprechungen war auch das für die Tonne. Jetzt gibt es auch da wieder nur ein "Reförmchen".
Und Migration? Die Richtung der AfD stimmt 100%: Schluss mit dieser Art der Massen-Migration! Ergo: Wo ist das Problem?

Robert Hans Stein | Do., 29. Januar 2026 - 18:13

was Sie da absondern. Lobhudelei für Merz und seine mut- und kraftlose CDU und AfD-Bashing, wie wir es von Ihnen kennen. Erinnert alles ein bisschen an die durchschaubare Propaganda der SED-hörigen Staatsmedien.
Ja, Mercosur ist zu befürworten ebenso wie das Abkommen mit Indien. Aber bitte, bitte nicht so überbewerten, wie Sie das hier versuchen. Die wirklich großen Probleme der BRD werden damit wohl kaum gelöst. Und das ist m.E. der Grund, warum Alice Weidel darauf nicht eingegangen ist. Warum sollte sie? Sie selbst merken doch richtig an, dass die AfD die Finger in die Wunden gelegt hat. Das tut sie auch jetzt noch, das ist ihre Aufgabe als Opposition. Punkt.

H. Stellbrink | Do., 29. Januar 2026 - 18:28

Das ist mir zu ressentimentbeladen. Man mag viele politische Positionen der AfD ablehnen. Tatsache ist jedoch, dass Frau Weidel in Kernfragen wie der Energie- und der Migrationspolitik Herrn Merz inhaltlich überzeugend gestellt hat. Der dürfte es allerdings noch nicht einmal gemerkt haben. Zu sehr scheint er selbst an sein Illusionstheater glauben zu wollen. In 10-20 Jahren von der breiten Verfügbarkeit einer Fusionstechnologie auch noch unter deutscher technischer Federführung auszugehen, ist mehr als unseriös. Die AfD zeigt erhebliche innere Widersprüche, je näher sie der politischen Macht kommt. In den "demokratischen Parteien" werden Abweichler rascher klatgestelt. In den zentralen Positionen ist sie aber trotzdem für immer mehr Wähler die einzige Alternative zum Schönredner Merz, dessen markige Analysen und Worte zuverlässig keinerlei politische Konsequenzen haben. Vielen Wählern erscheint mittlerweile alles besser als das schwarz-rote Laienspiel der arroganten Selbstdarsteller.

„ …. alles besser als das schwarz rote Laienspiel“
und das muss dringend abgewählt werden so lange das Volk n o c h. die Wahl hat ……Es muss zu einem politischen Neuanfang wie z.B. in Italien kommen. Neue, unverbrauchte Köpfe braucht das Land, um neue Wege zu gehen …..
Schwarz links grün ist gescheitert wie alle Linken Experimete davor auch !
MfG aus der Erfurter Republik

Merz und Co. tauschen die Abhängigkeit von russischem Gas lediglich gegen die Abhängigkeit von amerikanischem LPG ein.
Das ist weder souverän noch verantwortungsvoll.
Da war die Rede von Frau Dr. Weidel schon sehr treffend.

Bernd Windisch | Do., 29. Januar 2026 - 18:48

Volker Rensing konstatiert nicht weniger als das Ende der AFD. Ich fürchte dies wird einer der Cicero -Artikel der sehr schlecht altern wird.

"Der Kerngedanke von Friedrich Merz lautete, dass Deutschland und Europa aus der Krise und der Irritation durch die Großmächte eine neue und eigene Stärke gewinnen müssten. „Eine europäische Macht“ müsse entstehen, so erklärte er mit Hinblick auf die Europäische Union und im Angesicht des Verhaltens von USA und China."

Diesen Gedanken hatte im Kern schon Kaiser Wilhelm. Exklusiv Europa. Was daran ist neu oder innovativ bzw. hätte auch nur den Hauch einer Chance Realität zu werden? Zeigen solche Visionen nicht viel mehr, dass Friedrich Merz zum Arzt muss. (Helmut Schmidt) Mit Realpolitik hat das jedenfalls nichts zu tun!

Stefan | Do., 29. Januar 2026 - 18:50

Wohin der Kanzler und seine Entourage steuert, wenn sie es sich mit Russland, den USA und China verdorben haben, dazu fällt ihnen wohl nicht viel ein.
Indien profitiert und Deutschland schaut auch in die Röhre bei dem Deal von Kanzler Friedrich Merz.
Ist ihnen das schon mal aufgefallen ???

Robert Hans Stein | Do., 29. Januar 2026 - 18:56

Der Artikel Ihres Kollegen Müller-Vogg, in dem er von der neuerlichen Merkelisierung der CDU unter Merz spricht, wird Ihnen ja bekannt sein. Voilá, der hat's im Gegensatz zu Ihnen kapiert, auch wenn der daraus zu ziehende Schluss fehlt: Die AfD wird bleiben, weil sie als Oppositionspartei sehr gut funktioniert.

Brigitte Miller | Do., 29. Januar 2026 - 19:09

und sie ganz anders erlebt.
Die anderen Redner bestritten ihr Programm mit 90% Anti-AfD Furor und 10% noch sonst etwas.
Naja vielleicht etwas übertrieben, aber nicht sehr.

