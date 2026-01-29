- Die AfD steuert ins Nirgendwo
Die AfD weiß nicht mehr, was sie will, das hat die Rede von Alice Weidel im Bundestag offenbart. In der Migrationspolitik hat sie die Orientierung verloren, in der Wirtschaftspolitik verabschiedet sie sich von freien Märkten. Und am liebsten will sie sich Putin und Trump gleichzeitig an den Hals werfen.
Heute ist der erste Tag vom Ende der AfD, zumindest endet eine Strategie, die sie bislang erfolgreich gemacht hat. Wer die Rede von Parteichefin Alice Weidel am Mittwoch im Bundestag gehört hat, merkt, dass die Selbstwidersprüche inzwischen zu groß werden, die Attacken langsam albern wirken und die guten Argumente längst schal geworden sind – und nur noch falsche Eskalation und Zynismus übrig bleiben. Der Aufstieg ist beendet, der Abstieg scheint angebrochen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.