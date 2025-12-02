Alexander Eichwald
Alexander Eichwald / Screenshot WDR

Rede im Hitler-Duktus bei AfD-Jugendorganisation Causa Eichwald: Gezielte Provokation oder Satire?

Bei der neuen AfD-Jugend „Generation Deutschland“ sorgt ein junger Redner mit gezielter Provokation für Aufsehen. War das ernst gemeint, Satire oder doch ein mediales Spiel? Während die Partei Konsequenzen zieht, reißen die Spekulationen nicht ab.

VON JAN UPHOFF am 2. Dezember 2025 7 min

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

So erreichen Sie Jan Uphoff:

Zur Artikelübersicht

Es ist schon irgendwie verwunderlich: Auf dem Neugründungskongress einer Parteijugendorganisation, deren Vorgänger der Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ einstufte, tritt ein junger Redner auf, der ausgerechnet diesen – von der Parteiführung stets energisch zurückgewiesenen – Vorwurf durch seine Rede scheinbar demonstrativ zu bestätigen versucht. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Sebastian Habel | Di., 2. Dezember 2025 - 14:14

Waren eigentlich Alexander Eichwald und der Anzeigenhauptmeister jemals zusammen im selben Raum? Fragen über Fragen...

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.