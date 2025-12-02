- Causa Eichwald: Gezielte Provokation oder Satire?
Bei der neuen AfD-Jugend „Generation Deutschland“ sorgt ein junger Redner mit gezielter Provokation für Aufsehen. War das ernst gemeint, Satire oder doch ein mediales Spiel? Während die Partei Konsequenzen zieht, reißen die Spekulationen nicht ab.
Es ist schon irgendwie verwunderlich: Auf dem Neugründungskongress einer Parteijugendorganisation, deren Vorgänger der Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ einstufte, tritt ein junger Redner auf, der ausgerechnet diesen – von der Parteiführung stets energisch zurückgewiesenen – Vorwurf durch seine Rede scheinbar demonstrativ zu bestätigen versucht.
