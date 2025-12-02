Rede im Hitler-Duktus bei AfD-Jugendorganisation - Causa Eichwald: Gezielte Provokation oder Satire?

Bei der neuen AfD-Jugend „Generation Deutschland“ sorgt ein junger Redner mit gezielter Provokation für Aufsehen. War das ernst gemeint, Satire oder doch ein mediales Spiel? Während die Partei Konsequenzen zieht, reißen die Spekulationen nicht ab.