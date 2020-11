Simon Mallow läuft über einen Schotterparkplatz in Rathenow. Bei jedem Schritt knirschen Kiesel unter den abgelaufenen Sohlen seiner grauen Sneaker. Es ist ruhig an diesem Sonntagmittag in der Kleinstadt knapp 80 Kilometer westlich von Berlin. Mallows Blick scannt die Umgebung. Der junge Mann, mittelgroß, kurze dunkle Haare, Bart, leichter Bauchansatz, gleicht das Damals mit dem Heute ab. Die verspiegelte Sonnenbrille trägt er nicht nur zum Schutz gegen die Sonne, die gleißend am wolkenlosen Himmel steht. „Ich möchte lieber nicht erkannt werden. Wer weiß, ob hier noch Leute von damals rumhängen“, sagt der 34-Jährige mit sorgenbelegter Stimme.

Seit über zehn Jahren war er nicht mehr hier. Vieles ist wie früher. Die kaputten Laternen an der mit Graffiti beschmierten Fassade. Das mächtige Eisentor am Ende des Parkplatzes, dahinter ein verwinkeltes Gehöft. Vieles ist auch anders. Kein Stacheldraht mehr auf dem Zaun, keine Boxer und Terrier, die zwischen besoffenen Punks herumtollen, die rufen: „Wir müssen die Nazis plattmachen.“ Überhaupt ist das Grundstück, das in der Szene nur als „Das Haus“ bekannt ist, menschenleer. „Hier hat alles angefangen. Hier habe ich mich radikalisiert“, sagt Mallow.

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ