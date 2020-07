Was wie ein beherzter und mutiger Eingriff aussieht, ist in Wahrheit ein Armutszeugnis. Wenn die Ergebnisse einer Untersuchung des Militärischen Abschirmdienstes ergeben hat, dass sich da in Calw ein Saustall gebildet hat (Schweinskopfweitwurf mit einer Frau als Hauptgewinn soll zu den Ritualen gehört haben), dann ist das Ausdruck furchtbaren Führungsversagens. Es ist aber ebenso Ausdruck von politischem und militärischem Führungsversagen, die Truppe faktisch aufzulösen. Aufräumen ist in der Tat anstrengender als Zumachen. Aber sinnvoller.