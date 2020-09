Es existieren ein paar unabdingbare Voraussetzungen für das friedliche Zusammenleben der Bürger in einem demokratischen Rechtsstaat. Eine davon lautet: Gesetze sind einzuhalten, Verstöße gegen sie werden sanktioniert. Die Aufgabe der Polizei in einem Rechtsstaat besteht wiederum darin, die Ausübung der Grundrechte für die Bürger zu garantieren und etwaige Gefahren abzuwenden – beziehungsweise Straftaten zu verhindern und zu verfolgen.

Deswegen sind die Maßstäbe, die in der Bundesrepublik an die Beamtinnen und Beamten der Polizei gelegt werden, besonders hoch, was deren Verfassungstreue angeht. Das ist auch gut so, denn wer die Verfassung nicht akzeptiert, sie möglicherweise sogar ablehnt, wird die freiheitlichen Grundrechte der Bürger im Zweifel nicht verteidigen wollen.

Flüchtling in Gaskammer

Deswegen wiegen die gestern publik gemachten Ermittlungsergebnisse gegen 29 nordrhein-westfälische Polizeibeamte schwer. Wie der Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilte, hätten diese rechtsextreme Propaganda verbreitet oder zumindest widerspruchslos empfangen. Es geht um 126 Bilddateien, die unter anderem Fotografien Adolf Hitlers zeigten oder sogar die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer.

14 Beamte sollten wegen aktiver Verbreitung solchen Materials dauerhaft aus dem Polizeidienst entfernt werden; 15 weitere hätten als Mitglieder in den entsprechenden Chat-Gruppen zwar keine Propaganda-Bilder gepostet, aber ihren Vorgesetzen auch keine Meldung darüber erstattet, was ihre Kollegen in Umlauf brachten.

„Schande für die Polizei“

Reul sprach von „übelster und widerwärtigster neonazistischer Hetze“ und von einer „Schande für die Polizei“. Die erste dieser Chat-Gruppen soll bereits seit dem Jahr 2012 existieren; unter den verdächtigten Beamten sind auch solche mit Migrationshintergrund. Die meisten Beteiligten haben Ermittlungen zufolge derselben Dienstgruppe einer Polizeiwache in Mülheim an der Ruhr angehört. Der nordrhein-westfälische Innenminister sagte, nach den jetzt zutage geförderten Erkenntnissen über offenbar rechtsextreme Umtriebe bei der Polizei könne er nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Er kündigte ein hartes Vorgehen an; eine Sonderermittlerin soll nun möglichen weiteren verfassungsfeindlichen Umtrieben bei der Polizei auf den Grund gehen.

29 von insgesamt 50.000 Mitarbeitern

Nun könnte man einwenden, angesichts von 50.000 Mitarbeitern der Polizei in Nordrhein-Westfalen nimmt sich die Zahl von 29 beziehungsweise 15 erkennbar rechtsextrem motivierten Beamten doch eher gering aus. Aber es hatte eben schon zuvor ähnliche Fälle gegeben, und es steht die Befürchtung im Raum, beim aktuellen Sachverhalt könne es sich möglicherweise nur um die Spitze eines Eisbergs handeln. Auch Reul geht davon aus, man werde in Polizeikreisen noch mehr solches Material finden wie bei den Durchsuchungen am Mittwochmorgen. Für den CDU-Minister, der sich bisher vor allem durch die Bekämpfung der Clan-Kriminalität hervorgetan hat, wäre das ein schwerer Schlag. Die Opposition in NRW wittert bereits ihre Chance, Herbert Reul als Verharmloser rechter Tendenzen bei seiner eigenen Polizei bloßzustellen.

Die gestrigen Ermittlungsergebnisse treffen die Polizei zu einem Zeitpunkt, in dem insbesondere auf der linken Seite des politischen Spektrums ein Generalverdacht gegen sie erhoben wird. Die SPD-Vorsitzende Esken hatte sich unlängst dergestalt geäußert – allerdings nach dem alles andere als naheliegenden Fall eines Polizeieinsatzes in Minneapolis, bei dem der Afroamerikaner George Floyd ums Leben kam. Die Enthüllungen werden also Wasser auf die Mühlen all jener sein, die die deutsche Polizei insgesamt in Misskredit bringen wollen oder ihr (wie in Berlin) sogar bewusst die Arbeit erschweren.

Vertrauensverlust droht

Umso wichtiger ist es, tatsächliche Fälle rechtsextremer Kumpelei und Chatterei in Polizeikreisen konsequent auszumerzen. Wer Bilder in Umlauf bringt wie die oben genannten, hat in einer Institution, deren Aufgabe es ist, die Grundrechte zu garantieren und Gefahren abzuwenden, nicht nur nichts verloren. Solche Leute schaden auch dem Ansehen der Polizei und damit dem Ansehen ihrer eigenen Kollegen. Ein Vertrauensverlust in unsere Sicherheitsorgane unterminiert aber vor allem die innere Sicherheit insgesamt.

Fehler auch in der Politik

Fakt ist auch, dass politische Entscheidungen – und hier kommt jener aus dem Jahr 2015 eine besondere Bedeutung zu – die Arbeit der Polizei in einer nie dagewesenen Art und Weise erschwert haben. Die Frustration vieler Beamter angesichts immer offener zutage tretender Kriminalität insbesondere in den Städten ist enorm – zumal dieser Kausalzusammenhang im offiziellen politischen Diskurs gerne beschwiegen wird.

Kein Frust der Welt rechtfertigt die Verbreitung irgendwelcher Hitler-Bildchen oder menschenverachtender Gaskammer-Phantasien. Aber wenn es darum geht, offenkundigen Missständen in den Reihen der Polizei auf den Grund zu gehen, wird es ein umfassendes Lagebild geben müssen. Denn es kann nicht sein, dass eine gesamte Berufsgruppe in Haftung genommen wird für Fehler, die nicht zuletzt an ganz anderer Stelle gemacht wurden.

Die Aufgaben der Polizei sind zu wichtig, als dass jetzt ideologische Süppchen über dem Feuer der Empörung gekocht werden sollten. Und zwar von wem auch immer.