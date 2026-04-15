- „Die Correctiv-Geschichte ist jetzt doppelt versenkt“
Ein Berliner Gericht hat die Aussagen von Correctiv über die angeblichen Ausweisungspläne von Potsdam verboten. Nun drohen der Plattform hohe Schadensersatzansprüche. Im Interview erklärt der Anwalt Carsten Brennecke, der das Urteil erstritten hat, warum.
Carsten Brennecke ist Rechtsanwalt für Presserecht und Mitgründer der Kanzlei Höcker Anwälte in Köln.
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