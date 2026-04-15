Correctiv
Messestand von Correctiv auf der Leipziger Buchmesse 2026 / picture alliance / photowerkstatt | Mike Schmidt

Berliner Correctiv-Urteil „Die Correctiv-Geschichte ist jetzt doppelt versenkt“

Ein Berliner Gericht hat die Aussagen von Correctiv über die angeblichen Ausweisungspläne von Potsdam verboten. Nun drohen der Plattform hohe Schadensersatzansprüche. Im Interview erklärt der Anwalt Carsten Brennecke, der das Urteil erstritten hat, warum.

INTERVIEW MIT CARSTEN BRENNECKE am 15. April 2026

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Carsten Brennecke ist Rechtsanwalt für Presserecht und Mitgründer der Kanzlei Höcker Anwälte in Köln. 

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soistes | Mi., 15. April 2026 - 18:54

äußerst unappetitlich diese Plattform. Die haben die Wahrheit dermaßen verdreht, das die Balken brechen. Nichts neues unter der Sonne für solche Art von "Aktivisten"

Hinter dieser gesamten "Kampagne" steht jemand aus dem Rundfunkrat des NDR! Diese Person hat sämtliche Rundfunkanstalten des ÖRR angerufen, um diese "Geschichte" zu platzieren.

Unglaublich aber wahr.

Es wurde damals gewissen Herrschaften zu viel das aus einem gescheiterten "Anlandungsversuch" einer Fähre, was sehr viel Leute damals für eine wahrlich richtige Sache auf die Straße gebracht hat. Ich habe jetzt leider schon wieder vergessen, was ich hierzu noch schreiben wollte. Ist besser so.

Nur so viel: Hoffentlich muss diese Journaille richtig viel Schadensersatz zahlen. Das ist die schnellste Art unter absoluten Schmerzen zu lernen!!!

Eine Insolvenz mehr oder weniger ist jetzt in der Lage auch nicht mehr schlimm.

Heidemarie Heim | Mi., 15. April 2026 - 19:10

Danke die Herren! Solche Interviews und der damit verbundene Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Gerichte und deren Urteile im Namen des Volkes, welches oft genug wie im Saarbrücker Fall um den tragischen Tod eines Polizisten und jungen Vaters in Ausübung seines Dienstes für besagtes Volk, nicht mehr mitkommt,helfen den Glauben an Justitia aufrecht zu erhalten.Außerdem erfährt man als Außenstehender u. womöglich irgendwann selbst Denunzierter bzw. Betroffener, wie schwer es ist, einer einmal in die Welt gesetzte Lüge, die ohne Bedenken übernommen, weitergetragen oder sogar Gegenstand von Demonstrationen wird zu entkommen. Von Resozialisierung o. Wiedergutmachung ganz zu schweigen. Das haben "Aktivisten" u. deren Unterstützer nicht mehr nötig.Hat jemand gestern "Linksextremismus-Die unterschätzte Gefahr" gesehen u. wie es heutzutage abgeht vor Gericht im Zuschauerraum? Oder ein linker BT-Abgeordneter den Gerichten vorhält, den Antifa-Kampf zu behindern? Krass!!! MfG

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