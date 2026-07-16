- Wer steckt hinter „Widersetzen“?
Die führenden Köpfe der Anti-AfD-Proteste von Erfurt haben die Gewalt gegen Journalisten nicht verurteilt, sondern gerechtfertigt. Hinter ihnen und dem Aktionsbündnis „Widersetzen“ stehen linksextreme Organisationen.
Zwei junge Männer werden von einem Mob durch die Straßen von Erfurt gehetzt. Sie werden bedroht, beschimpft, mit Gegenständen beworfen und schließlich am Boden liegend getreten. Die Video-Aufnahmen von dieser Gewalteskalation, die erst durch das Eingreifen von mehreren Polizisten beendet wurde, zeigen unmissverständlich, dass die Protestaktionen gegen den AfD-Bundesparteitag keineswegs nur friedlich und gewaltfrei waren. Kein „Fest der Demokratie“, wie sogar von linken Spitzenpolitikern behauptet.
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