Widersetzen
Teilnehmer der Pressekonferenz des Aktionsbündnisses Widersetzen auf der Erfurter Rathausbrücke, 05.07.2026 / picture alliance/dpa | Martin Schutt

Rechtfertigung für Gewalt gegen Journalisten Wer steckt hinter „Widersetzen“?

Die führenden Köpfe der Anti-AfD-Proteste von Erfurt haben die Gewalt gegen Journalisten nicht verurteilt, sondern gerechtfertigt. Hinter ihnen und dem Aktionsbündnis „Widersetzen“ stehen linksextreme Organisationen.

VON ROBERT HOFMANN am 19. Juli 2026 6 min

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

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Zwei junge Männer werden von einem Mob durch die Straßen von Erfurt gehetzt. Sie werden bedroht, beschimpft, mit Gegenständen beworfen und schließlich am Boden liegend getreten. Die Video-Aufnahmen von dieser Gewalteskalation, die erst durch das Eingreifen von mehreren Polizisten beendet wurde, zeigen unmissverständlich, dass die Protestaktionen gegen den AfD-Bundesparteitag keineswegs nur friedlich und gewaltfrei waren. Kein „Fest der Demokratie“, wie sogar von linken Spitzenpolitikern behauptet. 

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Christa Wallau | So., 19. Juli 2026 - 13:05

linker Gruppierungen kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Am Blackout in Berlin, vielen Anschlägen auf Bahnlinien u. gewalttätigen Demonstrationen kann jeder erkennen, daß die extrem Linken nicht davor zurückschrecken, Menschen in Geiselhaft zu nehmen und in Lebensgefahr zu bringen.

Selbstverständlich gibt es auch Rechtsradikale, aber sie sind schon deshalb faktisch weniger
gefährlich für die deutsche Gesellschaft, weil ihnen sofort ein sehr starker Gegenwind entgegenbläst.
Bei den Linken ist das leider anders.
Nach wie vor genießen sie bei sehr vielen Menschen in entscheidenden Positionen eine Art von Grundsympathie. Darum geht der Staat mit seinen durchaus vorhandenen Möglichkeiten nicht adäquat gegen linke Extremisten vor.
Es ist daher kein Wunder, daß sich "schräge Typen" wie sie bei der Organisation "Widersetzen" auftreten, so selbstbewußt in der Öffentlichkeit präsentieren können.

Andreas Peters | So., 19. Juli 2026 - 14:05

an wen das Steuergeld aus dem Topf "Demokratie leben" geht. Wir als Steuerzahler finanzieren diesen linken Wahnsinn. Dazu gesellt sich der zwangsfinanzierte ÖRR, schon bei rechten Bagatellen Schaum vor dem Mund hat, bei linken Straftaten aber stark um Umschreibungen ringt, damit es harmlos rüberkommt.

Armin Latell | So., 19. Juli 2026 - 14:53

„Gewalt gegen unliebsame Journalisten wird von diesen Aktivisten als legitimes Mittel betrachtet.“ Diese Figuren sind keine Aktivisten, sondern glasklare Terroristen, Kriminelle, Verbrecher. Und: „...dass Noa Sander eigentlich der rechtsextreme Aussteiger Erik Ahrens sei,…“ Warum verbreiten Sie „Scheißhausparolen“? Wo sind die Fakten dazu? Was ist der Zweck dieser „Nichtinformation“? Zum Artikelbild: all diese Pfeifen, denen die Bühne eines Millionenpublikums geboten wird, sind doch hochgradig lächerlich! Dumme, verzogene Kinder, die glauben, dass alles nach ihrer Pfeife zu tanzen habe. Der Aufenthalt in einer Einrichtung, in der sie Arbeiten und echtes soziales Verhalten lernen, würde denen gut tun. Aber solange Regierung und Einheitsparteien solche Subjekte finanziell fördern, wird sich nichts ändern.

Herr Latell, stimme Ihrem Kommentar zu.

Nach dem Satz: " Dass die Gehetzten Journalisten von Apollo News waren, macht die Gewalt an sich nicht schlimmer oder weniger schlimm." habe ich mich gefragt, was Herr Hofman mir damit sagen wollte. Etwa, daß Apollo News ein "rechtes Portal" sei????

Brigitte Miller | So., 19. Juli 2026 - 15:39

die explizite und implizite Unterstützung durch Politik und Medien ( dazu gehören auch bewusste Unwahrheiten wie "Fest der Demokratie" ) wären diese Leute nicht dort, wo sie heute sind. Beunruhigend, sich vorzustellen, was im September passiert, wenn die AfD Erfolg haben wird.

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