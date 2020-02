Warum gerade Sedat? Die Frage geht Tarik nicht mehr aus dem Kopf. Er steht vor dem weiß-roten Tatortband, das die kleine Seitenstraße in der Innenstadt absperrt, in der etwas geschah, worüber jetzt alle sprechen, nicht nur in Hanau, auch im Rest der Republik. Sein Blick ist auf die Shisha-Bar gegenüber gerichtet, in der Polizisten noch immer Spuren sichern.

Hier, im „Midnight“, wurde Sedat getötet. Ein Kopfschuss habe ihn getroffen, während er auf dem Sofa saß, so hat Tarik es auf Facebook gelesen. Opfer Nr. 9 eines Verbrechens, das immer noch als „Schießerei“ durch die Medien geistert, obwohl es nach allem, was man über den Täter und sein Motiv weiß, ein rechtsextremistischer Terroranschlag war. Tarik ringt nach Worten. Sedat war sein Freund, Familienvater, zwei kleine Jungs. Das „Midnight“ war seine Bar, sein Wohnzimmer. Tarik schluckt. Er sagt, wer weiß, was passiert wäre, wenn er am Mittwochabend nicht zu müde gewesen wäre, um nach der Arbeit noch eine Shisha bei Sedat zu rauchen. Er sagt: „Es hätte jeden treffen können.“

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die ersten vier Wochen kosten 3,90 €, danach 8,90 €/Monat.

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden.