Als ich spät nachts in Berlin ankam, war ich mit den Nerven am Ende. Mein ganzer Freundeskreis, der damals aus Leuten bestand, die auf Metal, Grunge oder Gothic standen, lachte sich über diese Geschichte wochenlang kaputt. Mey war so abgrundtief harmlos. Dachte ich, bis ich irgendwann in diesem Jahr mal wieder eine große linksliberale Wochenzeitung aufschlug. Darin nahm ein Journalist Meys frühe Texte auseinander und fand zerstreute Ressentiments, die heute von der „Neuen Rechten“ gebündelt würden, also „Politiker-Bashing, Journalistinnen-Bashing, Künstler-Bashing und Feministinnen-Bashing“.