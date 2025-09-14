Correctiv
Szene aus „Geheimplan gegen Deutschland – Ein Nachspiel“ mit Andreas Beck am Schauspiel Köln / Anna Sorgalla

Recherchenetzwerk „Correctiv“ kämpft um seinen Ruf Ein trauriges Schauspiel zu Köln

Mit seinem Bericht über eine angebliche „Vertreibungskonferenz“ erregte das Medienhaus „Correctiv“ Anfang 2024 großes Aufsehen – doch bald schon erwiesen sich die „Recherchen“ als substanzlos. Jetzt wird ausgerechnet im Kölner Stadttheater ein mehr als dubioser Kronzeuge präsentiert.

VON MATHIAS BRODKORB am 14. September 2025 11 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Die Nervosität im Medienhaus „Correctiv“ scheint groß zu sein. Vor wenigen Tagen präsentierte es einen umfangreichen Artikel, der seine umstrittenen Recherchen zu einer „Vertreibungskonferenz“ aus dem Jahre 2023 stützen soll. Anfang 2024 hatte der Vorgang die ganze Republik bewegt und Millionen Menschen auf die Straßen gebracht.

Der Hintergrund für die jüngste Eigenberichterstattung: In den vergangenen Monaten hatten mehrere Medienhäuser Prozesse verloren. Sie alle hatten sich in ihrer Berichterstattung auf die Recherchen von „Correctiv“ verlassen. Und mit dem Portal „Übermedien“ und der Wochenzeitung Die Zeit kritisierten auch renommierte journalistische Akteure die Qualität der Arbeit von „Correcitv“.

