Recherchenetzwerk „Correctiv“ kämpft um seinen Ruf - Ein trauriges Schauspiel zu Köln

Mit seinem Bericht über eine angebliche „Vertreibungskonferenz“ erregte das Medienhaus „Correctiv“ Anfang 2024 großes Aufsehen – doch bald schon erwiesen sich die „Recherchen“ als substanzlos. Jetzt wird ausgerechnet im Kölner Stadttheater ein mehr als dubioser Kronzeuge präsentiert.