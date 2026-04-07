Boxerin im roten Trikot kniet lächelnd im Boxring; Publikum im Hintergrund, Foto.
Politisch korrekt Frauen schlagen: Trans-Boxer Imane Khelif / picture alliance / Xinhua News Agency | Jiang Wenyao

Realität vs. Ideologie Das „Selbstbestimmungsgesetz“ muss abgeschafft werden

Transmenschen genießen schon heute die gleichen Rechte wie jeder andere. Die geforderten „Transrechte“ gehen darüber hinaus und stellen in Wahrheit Privilegien dar, die zulasten der Rechte anderer durchgesetzt werden sollen.

VON UWE STEINHOFF am 9. April 2026 14 min

Autoreninfo

Uwe Steinhoff ist Professor am Department of Politics and Public Administration der Universität Hongkong. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Freedom, Culture, and the Right to Exclude – On the Permissibility and Necessity of Immigration Restrictions“.

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Kurz vor Ostern setzte die „Queerbeauftragte“ Sophie Koch (SPD), deren offizieller Titel „Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ eine propagandistische Realitätsverweigerung bereits im Namen trägt (es gibt zwei Geschlechter) – einen ebenso verlogenen wie misogynen Instagram-Post ab. Ihre Versicherung dort, sie sei eine „überzeugte Feministin“, überzeugte echte Feministinnen auf X und Instagram nicht, sondern brachte ihr Hohn und Spott sowie schneidige Gegenargumente ein. Argumentativer Auseinandersetzung wohl nicht gewachsen, wurden die Kommentare flugs gelöscht.

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Heinrich Donpaff | Do., 9. April 2026 - 15:21

Rambo Zambo jetzt ist Schluss mit Links
Noch Fragen Kienzle?

Günter Johannsen | Do., 9. April 2026 - 17:10

"Sexuelle Stimulierung durch Ausweispapiere"? Wie krank ist das denn?
Das Selbstbestimmungsgesetz ist für mich der perverse Auswuchs einer dekadenten Gesellschaft, die kurz vor dem Kollaps steht.
Es gibt nur zwei Geschlechter. Wer was Anderes behauptet, sollte einen Arzt aufsuchen!

Wolfgang Borchardt | Do., 9. April 2026 - 16:15

ganzen Tag als "Bundesbeauftragte für..."? Im GG steht alles drin. Über die Bevorzugung von Minderheiten war die "Zivilgesellschaft" noch nie erfreut, auch wenn der aukeimende Hass zunächst im Verborgenen bleibt.

Klaus Funke | Do., 9. April 2026 - 16:41

Und ich finde keine Antwort. Die Tatsachen sind, es gibt biologisch nur zwei Geschlechter, männlich oder weiblich, selbst Zwitter, die es im Leben tatsächlich gibt, und nicht nur beim Menschen - bei Pflanzen nicht ungewöhnlich, bei Tieren ebenfalls, Beispiel bestimmte Fischarten, selbst diese Wesen leben letztlich immer nur ein Geschlecht. Ich weiß nicht, wieviel Zwitter es in Prozent gibt, sicher nur sehr wenige, es sind Ausnahmen. Warum will uns nun eine Minderheit, nämlich sog. Trans-Menschen, ihre Lebensweise und Art der Sexualität aufnötigen. Das heißt, es sind ja nicht diese, meist bedauernswerten Menschen, die im Alter, wenn die Sexualität keine Rolle mehr spielt, zumeist todunglücklich werden. Mir ist da die sog. Charlotte von Mahlsdorf in Erinnerung. Sie bzw. er war am Ende seines Lebens traurig, ratlos und unglücklich, und bedauerte seine Entscheidung, gegen sein Geburtsgeschlecht zu leben sehr. Es werden vor allem von der Grünen Sekte diese Menschen schamlos benutzt. Schande

Cassius Clay | Do., 9. April 2026 - 18:16

Wieso ist dieser Artikel mit einem Foto der Boxerin Imane Khelif bebildert und wieso wird sie hier als "Trans-Boxer" bezeichnet. Es steht der Vorwurf im Raum, dass Khelif intersexuell sei, dass sie also sowohl weibliche, als auch männliche Geschlechtsmerkmale aufweisen würde. Für diese Behauptung gibt es aber bisher keine Belege. Aber selbst falls sich herausstellen sollte, dass Khelif tatsächlich intersexuell ist: mit Transsexualität und dem Selbstbestimmungsgesetz, um die es hier im Artikel geht, hat das absolut gar nichts zu tun.

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