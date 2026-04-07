- Das „Selbstbestimmungsgesetz“ muss abgeschafft werden
Transmenschen genießen schon heute die gleichen Rechte wie jeder andere. Die geforderten „Transrechte“ gehen darüber hinaus und stellen in Wahrheit Privilegien dar, die zulasten der Rechte anderer durchgesetzt werden sollen.
Kurz vor Ostern setzte die „Queerbeauftragte“ Sophie Koch (SPD), deren offizieller Titel „Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ eine propagandistische Realitätsverweigerung bereits im Namen trägt (es gibt zwei Geschlechter) – einen ebenso verlogenen wie misogynen Instagram-Post ab. Ihre Versicherung dort, sie sei eine „überzeugte Feministin“, überzeugte echte Feministinnen auf X und Instagram nicht, sondern brachte ihr Hohn und Spott sowie schneidige Gegenargumente ein. Argumentativer Auseinandersetzung wohl nicht gewachsen, wurden die Kommentare flugs gelöscht.
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