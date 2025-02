Am schönsten formulierte es Lars Klingbeil. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur forderte der SPD-Vorsitzende mit Blick auf die Attacke in München am vergangenen Donnerstag: „Egal, ob wir uns im Wahlkampf oder in Zeiten der Regierungsbildung befinden, die demokratischen Parteien müssen bei diesen Herausforderungen zusammenarbeiten und richtige Konsequenzen ziehen, die die Sicherheitslage verbessern.“

Eine ganz besondere Logik Hinter diesen Worten steht eine ganz besondere Logik: Weil ein Thema so wichtig und so bedeutend ist, dürfen wir es nicht zum Wahlkampfthema machen und nicht dem demokratischen Meinungsbildungsprozess überlassen. Mehr Misstrauen gegenüber den Bürgern und mehr Verachtung der Demokratie geht eigentlich nicht mehr.