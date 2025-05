Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Der durchschnittliche Bruttolohn in Deutschland beträgt 4105 Euro im Monat. Fast das Doppelte hingegen zahlt der RBB an seine ehemalige Programmchefin Claudia Nothelle in Form von Ruhegeld. 8437 Euro, um genau zu sein, sollen jeden Monat auf das Konto der heutigen Hochschullehrerin fließen. Seit Auslaufen ihres bereits damals hochdotierten Direktorenvertrages im Jahr 2019 bis zum endgültigen Renteneintritt hatte man der ehemaligen Programmchefin die monatlichen Zahlungen vertraglich zugesichert.

Als der RBB im Dezember 2023 schließlich auf die Idee kam, die monatlichen Zahlungen an Nothelle, die heute an der Hochschule Magdeburg-Stendal „Fernsehjournalismus lehrt“, aus Kostengründen einzustellen, und sogar eine Rückzahlung von rund 503.690 Euro einforderte, zogen die beiden Parteien vor Gericht.