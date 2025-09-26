Sozialbetrug
Jahrelang haben die Regierenden in NRW den massenhaften Sozialbetrug von Sinti-und-Roma-Clans laufen lassen. Schonende Worte waren wichtiger als die Wirklichkeit. Unter dem Druck der AfD-Wähler versuchen sie nun zu flicken, was längst zerstört ist.

VON FERDINAND KNAUSS am 26. September 2025 6 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Eines können sich die AfD-Wähler in Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen zugute halten. Zwar ist es sehr unwahrscheinlich, dass auch nur in einer der drei nordrhein-westfälischen Städte der jeweilige AfD-Kandidat in den Stichwahlen am Sonntag gegen die Phalanx der etablierten Parteien gewinnt. Aber immerhin ist der offenkundige Hauptgrund für ihre Wahlentscheidung nun nicht nur landes- sondern auch bundesweit ein aufsehenerregendes Thema geworden: Verwahrlosung und massenhafter Sozialbetrug durch Einwanderer-Clans, sehr oft Angehörige der Sinti und Roma. 

Die NRW-Landesregierung gönnte den leidgeplagten Bewohnern dieser Städte nun immerhin ein paar große Razzien gegen diese Clans. Sie sollen sich wohl kurz vor der Wahl nicht völlig im Stich gelassen fühlen – und nicht wieder AfD wählen.

Thomas Veit | Fr., 26. September 2025 - 19:14

10 Jahre zu spät ist mMn deutlich 'zu spät'... - und irgendwelche 'Einsicht' überhaupt erst einmal in die EXISTENZ derartige 'Probleme und Zustände' ist bei der gesellschaftliche (noch) führenden 'demokratischen Mitte' von "unsere Demokratie" ja trotzdem noch lange nicht in Sicht... 🤔 (Artikel - Hr. Philipp Türmer)

AfD 'aus Notwehr wählen'... - könnte sein. Vielleicht haben aber viele jetzt auch so langsam erkannt, dass 'die demokratische Mitte' einschl. CDU/CSU die MIGRATIONSPROBLEMATIK GARNICHT LÖSEN WILL...!?! >> Wäre ja auch eine denkbare Möglichkeit... ... - oder? Oder meint der Autor genau das: Notwehr gegen eine dysfunktionale und ruinöse Migrationspolitik der politischen Mitte!?? >> dann bitte auch explizit so und nicht anders benennen, ausdrücklich - die Mutter aller Probleme...! [NICHT Merkel ist hier gemeint..., sie ist schließlich die Mutti(!) aller Probleme... 😉]

Christa Wallau | Fr., 26. September 2025 - 19:16

daß AfD-Wählen hilft, wäre Deutschland
vor der elenden Lage bewahrt geblieben, in der es sich jetzt befindet!

Hunderte Milliarden Euros wären nicht verschwendet worden, Tausende v. Toten, Vergewaltigten u. Beraubten hätte es nicht gegeben, die Schulen arbeiteten normal, die Sozialsysteme wären nicht überlastet, Mieten bezahlbar u. die deutschen Städte sähen nicht so aus wie heute.

Wenn 2013 die AfD in den Bundestag gelangt wäre (Bis heute bin ich übrigens davon überzeugt, daß sie bei korrekter Auszählung den Sprung über die 5%-Hürde geschafft hätte!), dann wäre Bernd Lucke mit seinen hervorragenden Leuten in der Lage gewesen, Merkel Paroli zu bieten.

Leider haben zu wenige Deutsche rechtzeitig erkannt, was für sie u. ihre Nachkommen auf dem Spiele stand. 2013 gab es die einmalige Chance, das Ruder gerade noch früh genug herumzureißen.
Nur zwei Jahre später öffnete Merkel die Schleusen für eine Überflutung unseres Landes, von deren Versumpfungs-Folgen wir uns nie mehr erholen werden!

Heidemarie Heim | Fr., 26. September 2025 - 19:37

Wann denn sonst lieber Herr Knauß? Was glauben Sie welche Geschütze vor der nächsten bundesweiten Wahl oder schon davor bei Landtagswahlen in 2026 aufgefahren werden um das Grundeis unterm Poppes komfortabler zu gestalten;)? Und diese Versager vor dem Herrn, die sich seit 2014 lieber die Zunge abgebissen haben und sich um die Belange ihrer eigenen eingesessenen Bevölkerung von der Biokartoffel bis zum ehemals Gastarbeiter der ersten Stunde einen Sch... gekümmert haben, u. diese auch noch als amoralisch, unsolidarisch u. intolerant bis menschenverachtend hinstellten, sind nun dolle angepi..t, dass ihre Inkompetenz, einhergehend mit m.E. Veruntreuung von fleißig u. hart erarbeitendem Steuergeld, auch dem der AfD-Wähler nun offen zutage getreten ist u. ausgesprochen wird? Sollte sich einer im Gegensatz zu Postzustellern noch in die Vorhöllen trauen um eine Reportage zu drehen mit ehrlichen Interviews
betroffener Anwohner, könnte man Gift drauf nehmen, dass diese im ÖRR nicht vorkommt!
