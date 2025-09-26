- Die Wirklichkeit geht Juso-Chef Türmer „dolle gegen den Strich“
Jahrelang haben die Regierenden in NRW den massenhaften Sozialbetrug von Sinti-und-Roma-Clans laufen lassen. Schonende Worte waren wichtiger als die Wirklichkeit. Unter dem Druck der AfD-Wähler versuchen sie nun zu flicken, was längst zerstört ist.
Eines können sich die AfD-Wähler in Duisburg, Gelsenkirchen und Hagen zugute halten. Zwar ist es sehr unwahrscheinlich, dass auch nur in einer der drei nordrhein-westfälischen Städte der jeweilige AfD-Kandidat in den Stichwahlen am Sonntag gegen die Phalanx der etablierten Parteien gewinnt. Aber immerhin ist der offenkundige Hauptgrund für ihre Wahlentscheidung nun nicht nur landes- sondern auch bundesweit ein aufsehenerregendes Thema geworden: Verwahrlosung und massenhafter Sozialbetrug durch Einwanderer-Clans, sehr oft Angehörige der Sinti und Roma.
Die NRW-Landesregierung gönnte den leidgeplagten Bewohnern dieser Städte nun immerhin ein paar große Razzien gegen diese Clans. Sie sollen sich wohl kurz vor der Wahl nicht völlig im Stich gelassen fühlen – und nicht wieder AfD wählen.
