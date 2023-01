Man sollte also annehmen, die Grünen-Politiker dürften bei dem Deal – Abbau in Lützerath bei Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 – wenigstens Rückendeckung von der eigenen Partei bekommen. Weit gefehlt. Vor Ort machen viele Grüne, allen voran die Grüne Jugend, gemeinsame Sache mit zahlreichen Umweltorganisationen sowie auf . Dabei hatte sogar der Grünen-Parteitag im Oktober 2022 die Forderung der grünen Jugendorganisation nach einem Moratorium für Lützerath abgelehnt, wenn auch nur mit knapper Mehrheit. Doch eigentlich gilt in demokratischen Parteien der Grundsatz „Mehrheit ist Mehrheit“.