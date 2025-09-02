Bodo Ramelow (Linke) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Doch Entwarnung: Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen hat nicht noch ein Buch geschrieben. Stattdessen liefert er den einzig würdigen Sommerloch-Vorstoß, auf Augenhöhe mit exotischen Fabeltieren in deutschen Seen und entlaufenen Braunbären. Denn wir müssen dringend über Schwarz-Rot-Gold und über unsere Nationalhymne diskutieren. Das sieht natürlich kaum jemand sonst so, schließlich sind sowohl unsere Hymne als auch die Nationalfarben historisch gewachsen und eng mit der Identität der Bundesrepublik verknüpft. Die aktuelle Nationalhymne ist die dritte Strophe aus dem von Joseph Haydn komponierten „Lied der Deutschen“, dessen Text August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 schrieb. Schwarz-Rot-Gold wiederum wurde bereits 1848 von der Frankfurter Nationalversammlung geführt, 1919 in der Weimarer Reichsverfassung bestätigt und 1949 erneut als Symbol des Grundgesetzes verankert. Ramelow weiß das auch – und stellt trotzdem beides infrage. Angeblich brauchen wir unbedingt eine neue Hymne, weil Deutschlandhasser das Lied der Deutschen nicht mitsingen können.

Ramelows Forderung zur Unzeit wirkt wie die Diagnose eines Automechanikers, der ein Fahrzeug mit drei platten Reifen sieht und empfiehlt, die Farbe der Sitze zu wechseln und das Radio neu einzustellen. Am liebsten würde er den Wagen gleich komplett auseinanderbauen, um an den Lautsprecher zu kommen. Wenn man ihn nur endlich mal machen lassen würde.