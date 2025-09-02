Bodo Ramelow
Bodo Ramelow macht den Brecht / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Martin Schutt

Ramelows Flaggen- und Hymnen-Vorschlag Gefährliche Doppelstandards

Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow stellt mit Flagge und Hymne mal eben grundlegende Symbole der Bundesrepublik zur Disposition. Die gelassenen Reaktionen darauf zeigen: Kulturkampf von links ist offenbar okay.

VON FELIX HUBER am 2. September 2025 6 min

Autoreninfo

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

So erreichen Sie Felix Huber:

Zur Artikelübersicht

Bodo Ramelow (Linke) sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Doch Entwarnung: Der ehemalige Ministerpräsident von Thüringen hat nicht noch ein Buch geschrieben. Stattdessen liefert er den einzig würdigen Sommerloch-Vorstoß, auf Augenhöhe mit exotischen Fabeltieren in deutschen Seen und entlaufenen Braunbären. Denn wir müssen dringend über Schwarz-Rot-Gold und über unsere Nationalhymne diskutieren. Das sieht natürlich kaum jemand sonst so, schließlich sind sowohl unsere Hymne als auch die Nationalfarben historisch gewachsen und eng mit der Identität der Bundesrepublik verknüpft. Die aktuelle Nationalhymne ist die dritte Strophe aus dem von Joseph Haydn komponierten „Lied der Deutschen“, dessen Text August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 schrieb. Schwarz-Rot-Gold wiederum wurde bereits 1848 von der Frankfurter Nationalversammlung geführt, 1919 in der Weimarer Reichsverfassung bestätigt und 1949 erneut als Symbol des Grundgesetzes verankert. Ramelow weiß das auch – und stellt trotzdem beides infrage. Angeblich brauchen wir unbedingt eine neue Hymne, weil Deutschlandhasser das Lied der Deutschen nicht mitsingen können.

Ramelows Forderung zur Unzeit wirkt wie die Diagnose eines Automechanikers, der ein Fahrzeug mit drei platten Reifen sieht und empfiehlt, die Farbe der Sitze zu wechseln und das Radio neu einzustellen. Am liebsten würde er den Wagen gleich komplett auseinanderbauen, um an den Lautsprecher zu kommen. Wenn man ihn nur endlich mal machen lassen würde. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.