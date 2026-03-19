Fastenbrechen Bundestag
Fastenbrechen der Grünenfraktion im Bundestag, 16.03.2026 / screenshot / Instagram / lamyakaddor

Ramadan und Grünes Islam-Förderprogramm Die Grünen wollen den Staat zum Fürsorger von Muslimen machen

Mit 24 Forderungen zur Unterstützung „muslimischen Lebens“ machen die Grünen den anderen linken Parteien in Sachen Islamogauchisme Konkurrenz. Bezeichnend ist auch, was im Antrag nicht erwähnt wird.

VON FERDINAND KNAUSS am 19. März 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Ramadan zu feiern, liegt zweifellos im Trend – auch für Nichtmuslime. Ministerpräsidenten laden zum Fastenbrechen ein, Oberbürgermeister auch. In Düsseldorf wird sogar von Sportlehrern an Gymnasien erzählt, die selbst in Klassen ohne muslimische Schüler beflissen fragen, ob denn jemand faste – falls ja, werde das natürlich bei der Beurteilung der sportlichen Leistung berücksichtigt.

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Vielfalt als Politikerwunsch und Schulwirklichkeit im Ramadan

Ganz vorne mit dabei beim Ramadan-Trend sind die Grünen. Deren Bundestagsfraktion hat für das erste Fastenbrechen im Deutschen Bundestag gesorgt, was die grüne Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor für „ein kleines Stück Parlamentsgeschichte“ hält. Vermutlich nicht zu unrecht.

Es ist mittlerweile ein ausdrückliches Ziel der Grünen, dass eine derartige forcierte öffentlich-offizielle Präsenz des Islam in Deutschland fest institutionell verankert und von deutschen Steuerzahlern verlässlich finanziert wird. Das zeigt ein Antrag mit dem Titel „Vielfältiges muslimisches Leben in Deutschland fördern“, den die Grünenfraktion unter Federführung von Kaddor erstellt hat. Die darin enthaltenen 24 Forderungen laufen auf ein großes staatliches Alimentierungsprogramm für islamische Organisationen hinaus. Die Grünen scheinen jedenfalls extrem um die Zuneigung muslimischer Wähler zu buhlen, die bisher vor allem SPD und die Linke und nur zu rund vier Prozent die Grünen wählen. Der Antrag wurde von den Grünen selbst aus vermutlich taktischen Gründen zunächst im Bundestag verschoben. Kaddor behauptet, das Thema solle nicht vom Ende des Ramadan verdeckt werden.

Strohmann einer allgemeinen Muslimfeindlichkeit

Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, erkennt in dem Antrag „die Handschrift der Politikerin Lamya Kaddor, die sich seit einigen Jahren als Schutzpatronin der fundamentalistischen Muslime präsentiert und damit offensichtlich eine neue Wählerklientel der Grünen erschließen möchte“. Im Programm wird unter anderem versprochen, muslimische Organisationen zukünftig bei der Vergabe von Steuergeldern zu privilegieren und Kritik am Islamismus unter den Generalverdacht eines sogenannten antimuslimischen Rassismus zu stellen. Schröter spricht vom „Strohmann einer allgemeinen Muslimfeindlichkeit“. Muslime würden in den Forderungen der Grünen „als besonders schützenswerte Gruppe konstruiert, gegenüber der der Staat eine spezielle Fürsorgepflicht habe“.

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Die soll der Staat nach Wunsch der Grünen durch „umfassende Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Musliminnen und Muslimen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt“ (unter anderem „Verbandsklagerechte für Antidiskriminierungsverbände“ gehören) ausüben, wie eine der 24 Forderungen lautet. Die Grünen wollen auch „auf Bundes- und Länderebene das zivilgesellschaftliche Monitoring antimuslimischer Übergriffe und Diskriminierungen“ ausbauen, verstetigen und dauerhaft finanziell absichern. Damit sind vermutlich neue Meldestellen oder ähnliches gemeint.

Aufschlussreich ist auch, was im Antrag der Grünen überhaupt nicht erwähnt wird, nämlich ein weit verbreiteter Extremismus unter Muslimen, den gerade eine Erhebung des BKA wieder festgestellt hat. Fast die Hälfte aller Muslime unter 40 Jahren sind demzufolge islamismusaffin. „Religiöses Mobbing durch islamistische Schüler, die Ablehnung der deutschen Gesellschaft durch viele Muslime, der muslimische Antisemitismus oder die nach wie vor nicht gebannte Gefahr islamischen Terrorismus – das alles sind keine Themen für die Grünen und für Lamya Kaddor“, sagt Schröter.

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Wenn es nach den Grünen geht, sind nicht solche Gefahren politisch zu thematisieren und zu bekämpfen, sondern die sogenannte „Islamfeindlichkeit“. Gegen die wollen sie mit einem „Bund-Länder-Aktionsplan“ vorgehen. „Die Grünen machen sich dadurch im klassischen Sinne von Islamo-Gauchisten zu Hilfstruppen des Islamismus“, kritisiert Schröter. Die aus Anlass des Ramadan forcierte öffentlich-offizielle Präsenz des Islam und Maßnahmen wie die von den Grünen geforderten passen jedenfalls – auch wenn sie von den Akteuren nicht so beabsichtigt sein sollten – zur legalistischen Strategie der Muslimbrüderschaft, die darauf setzt, die Diskurshoheit und den Anschluss an die Machtzentren in den westlichen Einwanderungsländern zu gewinnen.

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Urban Will | Do., 19. März 2026 - 16:19

verstehe die Aufregung nicht. Es ist eine WinWin-Situation. Die Ablehnung alles Deutschen, des Landes, seiner Bürger teilen die Sektierer ja eh mit vielen Muslimen. Und man sichert sich eine stabile Wählerbasis, da man ja das Hinterherwerfen des deutschen Passes ebenfalls forciert.
Alles offensichtlich, alles logisch.
Aber das Problem sind nicht die Sektierer, es sind – mal wieder, wie immer – die Unionisten, die sich in ihrem Brandmauer-Wahn eben auch den Sektierern unterworfen haben. Der Wüst aus NRW leckt denen doch auf Befehl die Schuhsohlen ab.
Und biedert sich ja ebenfalls bereits den Muslimen und somit auch den Islamisten an. Neben Migrations-Irrsinn, Energie- und Klima-Wahn wird auch der in Houellebecqs genialem Roman „Unterwerfung“ bereits längst vorweggenommen endgültige Kotau vor d Islam auf das Konto der feigen Zerstörerpartei CDU/ CSU gehen, denn man sollte wissen: Ideologen und Sektierer handeln immer genau nach Plan. Schuld laden die auf sich, die es geschehen lassen.

Klaus Funke | Do., 19. März 2026 - 16:33

So heißt der Roman des französischen Autors Michel Houellebecq. Dieses Buch würde ich zur Pflichtliteratur für Gymnasien und entspr. Lehranstalten empfehlen. Denn genau, was der Autor für Frankreich fiktional beschreibt, spielt sich derzeit in Deutschland ab, zumindest in Vorstufen. Bald wird sich eine Partei, von den Grünen heftig und leidenschaftlich unterstützt, gründen, die den Islam als Staatsreligion auch für Deutschland fordert. Der Begriff der vaterlandslosen Gesellen, eigentlich einst der SPD zugedacht, trifft heute voll auf die Grünen zu. Sie bedenken nur nicht, dass sie, da sie ja auf staatliche Vollversorgung setzen, den Ast abzusägen im Begriff stehen, auf dem sie gerne und bequem sitzen. Sonst aber - und ich wiederhole mich und benutze dabei einen geschmähten Begriff - sind die Grünen unser Untergang. Man schaue sich nur den vollgefressenen Steinewerfer Fischer an: So sieht einer von den Grünen aus, der die Vollversorgung geschafft hat, und so quatscht auch einer von dene

Maria Arenz | Do., 19. März 2026 - 16:39

die werd ich nun nicht los.War doch klar, daß der seit 2015 forcierte Zustrom von Loosern aus dem Morgenland ihre Lautsprecher vom Schlag Kaddor eher früher als später auf Ideen bringt. Und nachdem die Sache mit der Weltklimarettung jetzt nicht mehr so richig zündet, sucht man eben in anderen Ecken nach Unterstützern der "Grünen Sache" Da bietet sich die Religion mit der grünen Fahne doch geradezu an..

Heidemarie Heim | Do., 19. März 2026 - 18:51

Gegenüber der der Staat eine besondere Fürsorgepflicht habe. So wie gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen? Deren Verletzung, wenn man z.B. einem Herr Friedmann zuhört ausschließlich von Kräften der AfD und deren Hass ausginge! Ich meine mich in dem Zusammenhang auch zu erinnern, dass er falls diese Antidemokraten jemals an die Macht gelangten, er schon einen fertig gepackten Koffer hätte. Das mit dem an die Macht gelangen und der Zerstörung der Demokratie dürfte zwar noch etwas dauern. Aber ich kann ihm und allen meinen übrigen jüdischen Mitbürgern angesichts eines immer offener auftretenden Antisemitismus durch den neuen nun besonders schützenswerten Teil unserer Gesellschaft und dessen Bestrebungen nicht garantieren was eher für eine Flucht spräche. Persönlich bin ich deshalb sehr gespannt, was die Parteien rechts der Linken, Grünen und in Teilen linken SPD zu dieser neuen Verpflichtung sagen. Oder wie immer auf dem linken Auge blind Herrn Friedmann zustimmen. MfG

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