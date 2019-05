Eine geschmackvoll eingerichtete Altbauwohnung im Westen von Berlin. Regale mit in Leder eingebunden Büchern, abstrakte Kunst an den Wänden, Grünpflanzen. Hier lebt der Islamforscher Ralph Ghadban, hier arbeitet er auch. Aber seit dem 24. April ist diese Wohnung auch sein Gefängnis. Er darf sie nicht mehr verlassen, ohne der Polizei Bescheid zu sagen. Ghadban steht unter Polizeischutz, seit er in einem libanesischen Fernsehsender beschrieben hat, was arabische Clans in Deutschland so treiben.

Auch Besucher muss Ghadban anmelden. Es hat Morddrohungen gegen ihn gegeben, nicht nur ein paar. Er sagt, er sei förmlich bombardiert worden mit Videos, SMS oder Whatsapp-Nachrichten und Emails. Viele versuchen gar nicht, sich zu verstellen. Ghadban holt sein Handy heraus und scrollt herunter zu einer Drohbotschaft. Ein bärtiger Mann stößt auf arabisch eine Schimpfkanonade aus. Das Gesicht des Mannes ist von Hass verzerrt. Ghadban übersetzt: „Hurensohn“. Und: „Wir werden Dir auf den Kopf treten“.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.