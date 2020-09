Herr Brüderle, es scheint so, als stünden die Liberalen heute vor einer ähnlichen Situation wie 2013: Ein Jahr vor der Bundestagswahl hängt die Partei in Umfragen bei 5 bis 6 Prozent, manche sehen sie auch darunter. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft der FDP?

Ich bin seit über 40 Jahren aktiv in der FDP. Leider gab es solche Phasen immer wieder. Entscheidend ist das Ergebnis an der Wahlurne. Es ist eine schwierige Zeit: In der Pandemie gibt es große Verunsicherung, und bei vielen ist der Drang, sich an den Staat anzulehnen, größer als der Freiheitsgedanke.