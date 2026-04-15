- Die liberalpopulistische Neuerfindung
Wolfgang Kubicki inszeniert sich auf der r21-Konferenz als Freigeist und Hoffnungsträger eines verunsicherten Liberalismus. Doch zwischen Applaus und Parolen bleibt eine entscheidende Frage: Trägt sein Kurs auch in die eigene Partei?
„Wenn es ein rechtes Narrativ ist, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, dann will ich rechts sein!“ Diese und viele andere, ähnlich polemisch und zugleich selbstbewusst klingende Parolen donnerten am Dienstagabend über das Bühnenparkett der r21-Konferenz. Sie stammten von niemand geringerem als Wolfgang Kubicki – dem Mann, der momentan im Alleingang versucht, sich selbst den Parteivorsitz der FDP zu sichern und zugleich die verletzte Seele des deutschen Liberalismus zu heilen.
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