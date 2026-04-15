Wolfgang Kubicki und Karina Mößbauer
Wolfgang Kubicki und Moderatorin Karina Mößbauer / Screenshot r21

Wolfgang Kubickis Auftritt bei r21 Die liberalpopulistische Neuerfindung

Wolfgang Kubicki inszeniert sich auf der r21-Konferenz als Freigeist und Hoffnungsträger eines verunsicherten Liberalismus. Doch zwischen Applaus und Parolen bleibt eine entscheidende Frage: Trägt sein Kurs auch in die eigene Partei?

VON MIA KILIAN am 15. April 2026 8 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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„Wenn es ein rechtes Narrativ ist, die Meinungsfreiheit zu verteidigen, dann will ich rechts sein!“ Diese und viele andere, ähnlich polemisch und zugleich selbstbewusst klingende Parolen donnerten am Dienstagabend über das Bühnenparkett der r21-Konferenz. Sie stammten von niemand geringerem als Wolfgang Kubicki – dem Mann, der momentan im Alleingang versucht, sich selbst den Parteivorsitz der FDP zu sichern und zugleich die verletzte Seele des deutschen Liberalismus zu heilen. 

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Klaus Funke | Mi., 15. April 2026 - 16:18

Vielleicht ist der CICERO doch eine verkappte Parteizeitung der Liberalen? Oder zahlt Herr Kubicki für seine Veröffentlichungen? Oder ist er Mitglied im Redaktionskolleg? Egal. Ich wähle die Liberalen jedenfalls nicht. Sie haben sich überlebt. nmM. 👍

@Klaus Funke, ja, der CICERO räumt ihm entschieden zu viel Kubick(i)zentimeter ein. Herr Kubicki ist ein begnadeter Rhetoriker und noch dazu unterhaltsam. Aber seine Chance bei der FDP hatte er seit 2013, als er Christian Lindner bei der Wiederaufrichtung der Partei tatkräftig unterstützte. Weder dessen antiliberalem Ego-Trip noch den rechtlichen Irrungen und Wirrungen eines Herrn Buschmann trat er entgegen. Isch over!

Thomas Veit | Mi., 15. April 2026 - 16:21

Zuviel Detailgeschwafel braucht's jetzt weder für die FDP noch für das Land... - Im wesentlichen ist alles bereits gefühlte 1276-Mal gesagt... ...

JETZT braucht es den Politikwechsel, wöchentlich Merz versprochen aber nicht geliefert hat - ist bekannt...

Ob die Kubicki-FDP den Auslöser dafür macht...?, kann man derzeit nur hoffen. Gut wäre das...

Heidemarie Heim | Mi., 15. April 2026 - 17:59

Zunächst vielen lieben Dank für Ihre Beobachtungen geehrte Frau Kilian! Ein Neubeginn bzw. Rückkehr zu einer ausschließlich der Liberalität geschuldeten Politik, wie ich sie begrüßen würde oder darunter vorstelle, braucht es außer dem erfahrenen Zugpferd Kubicki als Aushängeschild, Leute an seiner Seite wie die von mir schon oft erwähnte Frau Teuteberg, die in der Lage ist, fachlich wie sachlich jede Frage zu beantworten, und es mit jedem Moderatoren oder einer Phalanx weniger gutmeinender oder ideologisch anders gestrickter Gesprächspartner aufzunehmen.Die sich dann nur noch in ihre üblichen abgesonderte Narrative flüchten können in einem ernsthaften Austausch von Argumenten Weshalb sie solche Aufeinandertreffen/Formate s.o. auch vermeiden.Oder plötzlich Kreide fressen wenn sich der Wind dreht o. keiner mehr gendern möchte;).Und wie im Titel steht, erst recht keinen "Parteifreund" Wissing, der bei der unsäglichen Verabschiedungszeremonie von Lindner...den Rest kennen wir! MfG

Lisa Werle | Mi., 15. April 2026 - 18:23

Vielen Dank für den kritischen und dennoch würdigenden Beitrag von Frau Kilian. Dass der eloquente Herr Wissing jetzt wieder aus der Versenkung steigt, zeigt, dass diese Zerstörer der FDP nichts, aber auch gar nichts aus ihren Fehlern gelernt haben. Die ganze links-grüne Ampel-Aktion ist auf Wissing zurückzuführen. Das genau hat er jahrelang verfolgt, ob in RLP oder dann im Bund. Ist letztlich allen FDPlern um die Ohren geflogen. Anstatt jetzt einfach mal die Klappe zu halten und nicht schon wieder Gift zu streuen, tut er genau letzteres. Solche Leute gibt es in allen Parteien, aber für eine freiheitlich-liberale Partei ist das ganz besonders schädlich.
Ich wünsche Herrn Kubicki von Herzen 'good luck', und ich werde die FDP gerne wieder wählen, wenn ihm das gelingt. Ich rechne Kubicki hoch an, dass er bei R21 alles Großmäulige weggelassen hat. Für klare Programmaussagen ist es eindeutig zu früh.
Sehen wir derzeit tagtäglich nicht schon genug großmäuliges Blendwerk?

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