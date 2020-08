Mit einem Militärputsch hat man als ordentlicher Demokrat so seine Schwierigkeiten. Manchmal wünscht man sich in schwachen Momenten insgeheim einen in Staaten, in denen es mit einem beinharten und skrupellosen Diktator aussichtslos erscheint, dass es durch Wahlen friedlich zu einem Regime Change kommt.

Im nächsten Moment schämt man sich aber schon wieder für diesen Gedanken wider die Gewaltenteilung. Auch weil die Erfahrung zeigt, dass gerade in Afrika solche Putsche an Ende nur bedeuten, dass der oberste Putschist sein Barett nur gegen eine Leopardenfellmütze eintauscht, um fortan als Tyrann zu regieren und das Land auszubeuten, bis ihn der nächste wegputscht.

