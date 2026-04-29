- Nord Stream vor Gericht – und plötzlich ein Kriegsverbrechen?
Der Fall des Pipeline-Saboteurs Serhii Kuznetsov könnte juristisch neu bewertet werden. Statt verfassungsfeindlicher Sabotage steht nach Einschätzung von Justizkreisen ein Kriegsverbrechen im Raum – mit weitreichenden Folgen.
Der Prozess gegen Serhii Kuznetsov könnte mit einem Paukenschlag starten. Wenn voraussichtlich Ende der Jahreshälfte Anklage gegen den Koordinator der Nord-Stream-Sabotage erhoben wird, könnte die Bundesanwaltschaft den Fall grundlegend anders einordnen als bislang angenommen. In Justizkreisen gilt es nach Informationen von Cicero als sehr wahrscheinlich, dass die Anklage nicht mehr auf verfassungsfeindliche Sabotage zielt – sondern auf ein Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch.
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