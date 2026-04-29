Eine Person wird zu einem Hubschrauber geführt. Ein mutmaßlicher Drahtzieher der Anschläge auf die Nord-Stream-Gasleitungen hatte zuvor beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe eine Haftprüfung.
November 2025: Serhii Kuznetsov nach der Haftprüfung beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. / picture alliance/dpa | Uli Deck

Prozess gegen Serhii Kuznetsov Nord Stream vor Gericht – und plötzlich ein Kriegsverbrechen?

Der Fall des Pipeline-Saboteurs Serhii Kuznetsov könnte juristisch neu bewertet werden. Statt verfassungsfeindlicher Sabotage steht nach Einschätzung von Justizkreisen ein Kriegsverbrechen im Raum – mit weitreichenden Folgen.

VON ULRICH THIELE am 30. April 2026 5 min

Ulrich Thiele

Autoreninfo

Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers "Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt". Zuletzt erschien von ihm: "Die Sprengung" über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

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Der Prozess gegen Serhii Kuznetsov könnte mit einem Paukenschlag starten. Wenn voraussichtlich Ende der Jahreshälfte Anklage gegen den Koordinator der Nord-Stream-Sabotage erhoben wird, könnte die Bundesanwaltschaft den Fall grundlegend anders einordnen als bislang angenommen. In Justizkreisen gilt es nach Informationen von Cicero als sehr wahrscheinlich, dass die Anklage nicht mehr auf verfassungsfeindliche Sabotage zielt – sondern auf ein Kriegsverbrechen nach dem Völkerstrafgesetzbuch.

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Angelika Sehnert | Do., 30. April 2026 - 15:06

Die Nordstream- Pipelines hätten nie gebaut werden dürfen. Im Sinne einer diversifizierten Versorgungssicherheit hätte man etwa die Nabucco - Pläne wieder aufgreifen sollen. In Zentralasien gibt es reichlich Gas. Die Abhängigkeit, bzw. das Ausbleiben von russischem Gas hat uns enorme wirtschaftliche Verluste beschert,die den angeblich so günstigen Preis bei weitem übertreffen. Dazu kommt der politische Flurschaden. An warnenden, ernstzunehmenden Stimmen hat es nicht gefehlt. Diese hätte es eigentlich gar nicht gebraucht, hätte man damals die Dinge logisch und nüchtern zu Ende gedacht. Aber das ist heute ja nicht mehr üblich: logisch, vernünftig und im Sinne des Landes zu denken und handeln.

Thomas Veit | Do., 30. April 2026 - 15:51

halbwegs dauerhaft enden wäre ich für eine schnellstmögliche Reparatur der NS-Pipeline und neue Lieferverhandlungen mit Russland - unserem natürlichen Rohstoffpartner in Europa, wie auch die USA seit 1990 schlüssig schon erkannt (und auch entsprechend gehandelt...) hat.

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