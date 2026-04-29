Prozess gegen Serhii Kuznetsov - Nord Stream vor Gericht – und plötzlich ein Kriegsverbrechen?

Der Fall des Pipeline-Saboteurs Serhii Kuznetsov könnte juristisch neu bewertet werden. Statt verfassungsfeindlicher Sabotage steht nach Einschätzung von Justizkreisen ein Kriegsverbrechen im Raum – mit weitreichenden Folgen.