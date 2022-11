Außenministerin Annalena Baerbock warnte im Sommer vor „Volksaufständen“, einzelne Verfassungsschützer wie der Thüringer Stephan Kramer schlossen sich den Warnrufen vor dem „heißen Herbst“ und „Wutwinter“ an. Doch nun, Ende November, ist es still geworden. Der heiße Herbst ist zu Ende gegangen, bevor er richtig begonnen hat: Zu Elsässers Demo unter dem Slogan „Ami go home!“ in Leipzig, für die Compact und die Freien Sachsen seit Wochen getrommelt hatten, kamen am Samstag anstatt der angemeldeten 15.000 nur 1000 Teilnehmer. Es liegt nicht nur an Elsässer: Auch in Frankfurt/Oder, wo Anfang Oktober noch 2000 Menschen an den Protesten teilnahmen, waren es am Montag nur noch knapp 400. Der Linke-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann sprach Mitte November immerhin im thüringischen Bad Salzungen, vor 40 Menschen.