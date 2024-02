Zurzeit haben vor allem die Grünen unter dem Unmut über die Politik der Ampel und regelrechtem Hass auf ihre Spitzenpolitiker zu leiden. Das Resultat sind dann Ereignisse wie in Biberach und Schorndorf. In Biberach verhinderte eine aufgebrachte Menge, dass der „Politische Aschermittwoch“ mit den Grünen-Politikern Winfried Kretschmann und Cem Özdemir überhaupt stattfinden konnte. In Schorndorf konnte Lang nur reden, weil die Polizei die Veranstaltung schützte. Nein, an diesen Zustand sollten wir uns nicht gewöhnen. Da hat Lang völlig Recht. Nur so selten kommt es hierzulande gar nicht vor, dass Demonstranten das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen treten, weil ihnen die Ansichten des Redners nicht passen.