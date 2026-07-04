Demonstration gegen AfD-Parteitag
Mehrere hundert Menschen eines „Fingers" der Anti-AfD-Gruppierung „Widersetzen“ blockieren am Samstag die Autobahn A71 bei Erfurt / picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Fabian Steffen

Proteste gegen AfD-Parteitag in Erfurt Offenbar Gewalt gegen Journalisten

High Noon in der thüringischen Landeshauptstadt: Tausende Demonstranten machen gegen den Parteitag der AfD mobil. Aber es sind weniger als erwartet. Trotzdem kommt es zu gewaltsamen Zwischenfällen. Was war da los?

VON CHRISTIAN WILP am 4. Juli 2026 7 min

Christian Wilp

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Die Reisenden werden am Hauptbahnhof freundlich empfangen. „Herzlich willkommen in Erfurt“, tönt es aus den Lautsprechern des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Willy-Brandt-Platz. Gemeint sind wohl weniger die Delegierten und Besucher des AfD-Parteitages, als vielmehr diejenigen, die sich frühmorgens zum Gegenprotest in der Stadt einfinden. Die Ankömmlinge werden mit allem versorgt. Es gibt FCK-AFD-Aufkleber, Kaffee für eine milde Gabe und gratis Informationen. Gegen 10 Uhr soll sich der nächste Demo-Zug in Richtung Messehalle, dem Austragungsort Parteiversammlung, in Bewegung setzen.

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Heidemarie Heim | Sa., 4. Juli 2026 - 19:01

Der frühe Vogel,der laut Malermeister Chrupalla den "Wurm des Tages" gefangen hat😀.Wobei sich die AfD-Strategen eigentlich auch bei der Deutschen Bahn bedanken müssten, die meines Wissens nach leider nicht mehr über Nachtzüge verfügt und der normale Fahrplan frühe Ankunftszeiten nicht vorsieht.Wovon jeder Schichtarbeiter oder Fluggast, der um 4 Uhr Check in hat ein Lied singen kann;).Deshalb wahrscheinlich auch die freundliche Durchsage.Man hätte manchem Polizeibeamten mit sowieso schon bestens gefüllten Überstundenkonto auch den Einsatz erleichtern können,indem man selbst die Autobahn und Zufahrten gesperrt oder eine kleine Umleitung hin ins Nirgendwo der schönen Thüringer Landschaft gemacht hätte;)?Am Ende der DGB- Demo-
Rundreise die Durchsage:"Vielen Dank liebe Gäste,dass Sie mit ErfurtAirline geflogen sind😂!"
Tumult in der letzten Sitzreihe bei den Omas gegen rächts!"Was heißt hier fliegen.Kaffeefahrten sind immer mit Bus!Ich will sofort meine Rheuma-Decke!"
MfG

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