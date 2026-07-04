- Offenbar Gewalt gegen Journalisten
High Noon in der thüringischen Landeshauptstadt: Tausende Demonstranten machen gegen den Parteitag der AfD mobil. Aber es sind weniger als erwartet. Trotzdem kommt es zu gewaltsamen Zwischenfällen. Was war da los?
Die Reisenden werden am Hauptbahnhof freundlich empfangen. „Herzlich willkommen in Erfurt“, tönt es aus den Lautsprechern des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf dem Willy-Brandt-Platz. Gemeint sind wohl weniger die Delegierten und Besucher des AfD-Parteitages, als vielmehr diejenigen, die sich frühmorgens zum Gegenprotest in der Stadt einfinden. Die Ankömmlinge werden mit allem versorgt. Es gibt FCK-AFD-Aufkleber, Kaffee für eine milde Gabe und gratis Informationen. Gegen 10 Uhr soll sich der nächste Demo-Zug in Richtung Messehalle, dem Austragungsort Parteiversammlung, in Bewegung setzen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.