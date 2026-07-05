Erfurt
Übergriff gegen Journalisten von Apollo News am Samstag rund um den AfD-Parteitag in Erfurt / Screenshot

Proteste gegen AfD-Parteitag in Erfurt Das war kein „Fest der Demokratie“

Rund um den Erfurter AfD-Parteitag kam es am Samstag auch zu Gewalttaten von Demonstranten gegen Journalisten. Aber das war bei weitem nicht alles, was der Kundgebung einen üblen Beigeschmack verleiht.

VON ALEXANDER MARGUIER am 5. Juli 2026 5 min

Alexander Marguier

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Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

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So sieht es also aus, wenn in Deutschland ein „großes Fest der Demokratie“ (Katrin Göring-Eckardt, Grüne) gefeiert wird: Eine Partei, die man gern unsympathisch oder auch abstoßend finden kann, die jedoch nicht verboten ist, soll daran gehindert werden, ihren Parteitag abzuhalten. Tausende Vertreter der „Zivilgesellschaft“, maßgeblich angeleitet von konkurrierenden Parteien, sogenannten Nichtregierungsorganisationen und nicht zuletzt auch von den Kirchen, haben am Wochenende in Erfurt gegen die AfD mobilisiert, als stünde die nationalsozialistische Machtergreifung unmittelbar bevor. 

Das Wort „Demokratie“ ist in diesem Fall nichts anderes als ein Vehikel zur Drangsalierung Andersdenkender und wird somit in einer abstoßenden Art und Weise pervertiert – was aber nur dazu führt, dass damit im Milieu der selbstzufriedenen Scheinheiligkeit umso lauter herumgefuchtelt wird. Wie bei einem Kleinkind, dessen eigenes Geschrei es dazu verleitet, noch lauter zu brüllen und wie wild um sich zu schlagen.

„Gegen den Hinterkopf getreten“

Wobei das wilde Herumschlagen keineswegs nur im übertragenen Sinne gilt. Wie inzwischen sogar die ansonsten um Schönfärberei stets bemühte Deutsche Presse-Agentur vermelden muss, kam es am „recht reibungslos“ (Originalzitat) verlaufenen Protest-Samstag zu Durchbruchsversuchen bei Absperrungen, Angriffen auf Polizeibeamte sowie zu „mehreren Angriffen auf Medienschaffende“, die erst im weiteren Verlauf der Meldung als das bezeichnet werden, was sie sind: Journalisten nämlich. 

Aber dieses vermeintliche Adelsprädikat wird offenbar nur sehr ungern verwendet für die Reporter etwa von Apollo News, weil diese sich eben hartnäckig weigern, eine von struktureller und auch manifester Gewalt geprägte Großveranstaltung als im Grunde heitere Kirmes von Demokratieverteidigern zu feiern. Im Prinzip, so der Subtext, brauchen sich die missliebigen Kollegen also auch nicht zu wundern, wenn sie von Demonstranten attackiert und „gegen den Hinterkopf getreten“ werden. Wer den behaupteten zivilgesellschaftlichen Konsens stört, wird dann konsequenterweise „mit dem Krankenwagen zur weiteren Behandlung weggebracht“.

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Die Freiheit endet nicht beim politischen Gegner

Am Samstagmorgen durfte sich die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt zur Einstimmung auf „Erfurt“ im Interview beim Deutschlandfunk noch einmal als Mutter Courage des Widerstands gegen sinistre Kräfte in Szene setzen und wiederholte bei dieser Gelegenheit ein ums andere Mal, dass dieser geboten sei, weil die AfD „keine normale Partei“ wäre, habe sie doch „hundert Jahre nach dem Reichsparteitag im benachbarten Weimar nicht zufällig nach Erfurt aufgerufen“. Wie weit der geographische Abstand sein muss, um keinen bösen Eindruck zu erwecken, diese Frage blieb zwar unbeantwortet. Allerdings gilt seit der herbeiphantasierten „Wannsee-2.0-Geheimkonferenz“ des Jahres 2023 der Abstand auch mehrerer Kilometer vom Veranstaltungsort zu historisch belasteten Stätten bereits als Nachweis für mörderische Absichten. Es ist diese interessengeleitete Relativierung letztlich des Holocaust ausgerechnet durch die politische Linke, die einen immer wieder fassungslos zurücklässt.

AfD „keine normale Partei“

Als die Deutschlandfunk-Moderatorin von ihrer bündnisgrünen Gesprächspartnerin dann tatsächlich wissen wollte, ob sie denn auch dafür eintrete, den Parteitag nicht nur zu stören, sondern gänzlich zu verhindern (wie es auch ihre Parteifreundin Luisa Neubauer tue), blieb Göring-Eckardt bewusst im Ungefähren und drückte sich um eine klare Antwort. Stattdessen immer wieder: Die AfD sei „keine normale Partei“, weil sie Ziele verfolge, „die unsere Demokratie als Ganzes in Frage stellen“. 

Bei aller berechtigten Kritik an den blauen Rechtspopulisten und auch auf die Gefahr hin, dass mir eine inhaltliche Nähe zu ihnen unterstellt wird: Dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik außer Kraft setzen wollen, halte ich für eine reine Behauptung und zumindest durch deren Programm nicht gedeckt. Wenn schon derart großes Geschütz gegen die AfD aufgefahren wird, bräuchte es zumindest handfeste Belege – auch und gerade in einem immerhin mehr als zehnminütigen Interview.

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Offenbar Gewalt gegen Journalisten

Funktionäre der Linkspartei hingegen durften in Erfurt von den Medien unhinterfragt fröhlich mittun, wiewohl diese zunehmend ins linke Sektierertum abdriftet und völlig offen die Systemfrage stellt. Vertreter der Linksjugend haben nicht einmal ein Problem damit, massenmörderische Diktatoren wie Stalin und Mao zu rühmen („Die Revolution fordert Opfer. Es geht um ein größeres Ziel, für das sich einzelne auch opfern müssen“) oder den kommunistischen Oberspießer Erich Honecker zu verherrlichen. Wer also ernsthaft ein „Fest der Demokratie“ zu feiern gedenkt, sollte vielleicht vorher mal auf die Gästeliste schauen. Ansonsten wird die Party nämlich zur kompletten Farce – so, wie am Wochenende in der thüringischen Landeshauptstadt.

Spiel mit Weimarer Verhältnissen

Dass die Veranstalter von „Widersetzen“ mit ihrem pseudodemokratischem Rambazamba auch nur ansatzweise etwas am sich fortsetzenden Höhenflug der AfD ändern können, das glauben sie wahrscheinlich selber nicht. Und selbst, wenn dieser Parteitag verhindert worden wäre: was dann? Folgt dann die reumütige Selbstauflösung der „Alternative für Deutschland“? Wenn derlei Kundgebungen auch nur irgendeinen erwünschten Effekt hätten, stünde die Partei nämlich nicht bei bundesweit knapp 30 Prozent. 

Vielmehr dürfte sogar das schiere Gegenteil bewirkt werden. Denn man muss wahrlich kein AfD-Wähler sein, um sich von diesen Festspielen der Scheinheiligkeit und von der „antifaschistischen“ Selbstbeweihräucherung abgestoßen zu fühlen. In ihrer bis zu Gewalt gegen unembedded journalists führenden Gruppendynamik haben die Teilnehmer der Massenproteste von Erfurt tatsächlich mehr mit braunbehemdeter Straßengewalt zu tun als ihnen lieb sein dürfte.

Nein, das war kein „Fest der Demokratie“. Sondern ein Spiel mit Weimarer Verhältnissen. Wenn schon die kilometermäßige Nähe zur dieser Stadt gegen den AfD-Parteitag von dessen Gegnern ins Feld geführt wird, gilt das umgekehrt ebenso für sie selbst.

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Heidemarie Heim | So., 5. Juli 2026 - 17:56

Damit kommen diese wahrhaft einzigen Demokraten, also im Sprachgebrauch einer Dame, die den zweithöchsten Posten im Rechtsstaat innehatte "normalen" Parteien, wozu auch die legitimen Nachfolger der beiden Eriche zählen;) doch seit Gründerzeiten der AfD und so gefährlichen Leuten wie Herr Prof. Lucke, bestens ohne aus. Ein bisschen Schützenhilfe vom Verfassungsschutz hier, ein kleines Geplänkel vor Gericht da, die mit hoher Glaubwürdigkeit arbeitenden kreativen Medien und nicht zuletzt die noch vertrauenswürdigeren in die Jahre gekommenen Altparteien aus Zeiten, wo die Energiewende für eine Kugel Eis zu haben war;),und schon ist der Drops gelutscht! Also weswegen noch Belege?
Für was gibts denn die gute alte Beweislastumkehr nach Faesercher Art? Sollen die blauen Frühaufsteher und ihre Wähler ruhig weitere 13 Jährchen behaupten, sie wären keine Nazis. Bis zur nächsten Kirmes, wo wir ganz zivilisiert die Sau raus lassen können;) MfG

Achim Koester | So., 5. Juli 2026 - 18:15

ablaufen würde, dazu wurde die Stimmung im Vorfeld zu sehr aufgeheizt. Die Organisatoren haben ganz bewusst auf die erwartbare Massenpsychose gesetzt, damit sie sich scheinheilig die Hände in Unschuld waschen konnten.

Peter Lutz | So., 5. Juli 2026 - 18:51

Das hier im Artikel die Deutsche Presse-Agentur von der Chefetage kritisiert wird, ist richtig und gut!

Es verwundert mich doch immer wieder, das auch im Cicero immer wieder von dieser Agentur Pressemitteilungen veröffentlicht werden. Ich hoffe das man in Zukunft auf diese journalistischen manipulier Artikel hier im Blättchen verzichtet wird.

Schönen Abend

Gisela Hachenberg | So., 5. Juli 2026 - 22:54

Dasselbe ging mir auch durch den Kopf, werter Herr Lutz! Wie oft habe ich mich geärgert, und dies auch im Leserbrief kundgetan, dass mir die von der linken dpa verfassten Artikel hier im Cicero
gehörig auf den Geist gehen. Auch bei Leserbriefen in der Welt beschweren sich Leser über die grottenschlechten dpa Kommentare. Aber wahrscheinlich sind sie preiswert, und der Cicero kann sie schnell und ohne Prüfung einsetzen. Stört mich sehr!!! 🥺

IH | So., 5. Juli 2026 - 19:16

Was diese „unsere Demokratie“ Rettenden im Vorfeld und während des Parteitages der AfD gesagt und getan haben, ist einfach nur noch abstoßend! Die AfD wird sich freuen über diese Entscheidungshilfe beim nächsten Gang an die Wahlurne.

Chris Groll | So., 5. Juli 2026 - 19:35

Also Herr Marguier, dass Ihnen eine inhaltliche Nähe zur AfD unterstellt wird, wäre schon recht abenteuerlich.
Persönlich finde ich die SED und die Grünen auch abstoßend. Leider auch viele Äußerungen aus anderen Parteien.
Da ich aber eine Demokratin bin, käme es mir nie in den Sinn, mich so zu verhalten, wie Mitglieder beider Parteien es tun.
Diese beiden Parteien sind wirklich näher an Weimar als denen lieb sein kann.
Es sind "unsere Demokraten" . Wie es schon die DDR Politiker, MAO usw. von sich behaupteten.

Ingo Frank | So., 5. Juli 2026 - 19:39

an die Kollegen um Daniel Gräber derzeit bei Apollo ist, den die länger schon Cicero lesende Fangemeinde noch vom Cicero her kennen dürften …….
Ich will die körperlichen Attacken gegen die Journalisten nicht relativieren und schon gar nicht die Ausschreitungen dieser links grünen Juppis gegen den AfD Parteitag. Dennoch ich bin froh, dass unser Thüringer Erfurt nicht wie Hamburg oder Berlin durch Pyrotechnik durch diese grün linke Chaoten Schaden genommen hat.
Und vom Grunde her stimmt es wie im Artikel beschrieben, diese Demonstrationen werden die Zustimmungswerte der AfD nicht senken. Ich sage, im Gegenteil ……
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

Urban Will | So., 5. Juli 2026 - 20:47

fangen, sich quasi zu entschuldigen, wenn Sie schreiben, was ist. Früher war das das Grundhandwerk der Journalisten und auch das Berichten über diesen widerlichen linken Mob in Erfurt ist Journalistenhandwerk und man muss nicht daher reden in Sachen „auch wenn mir eine Nähe...unterstellt wird...“ Was soll dieser Quatsch?
Es wurde ein Parteitag abgehalten, der linke Mob hat versucht, diesen mit Gewalt zu verhindern und nur weil die Blauen schlau genug waren und früh anfingen, konnte vieles verhindert werden.
Dass viele aus den Reihen der Sekte und der Linken große Sympathie für diesen Mob haben und der Rest der Altparteien munter schweigt und mit denen koaliert, bzw. zusammen arbeitet, zeigt nur eines – in Anspielung auf das Geschwätz von KGE, über die ein Urteil zu fällen mich direkt in den Knast brächte – die AfD ist derzeit so ziemlich die einzige normale, demokratische Partei. Der Rest spielt Demokratie nur.
Sekte und Linke sind potentielle Totalitäre. Ebenso gefährlich wie dumm.

Sie haben alles benannt, was es auf diesen Beitrag von Herrn Marguier zu antworten gibt.

".. die AfD ist derzeit so ziemlich die einzige normale, demokratische Partei. Der Rest spielt Demokratie nur.
Sekte und Linke sind potentielle Totalitäre. Ebenso gefährlich wie dumm."

Wo uns die Sekte der Grünen und die Umverteiler und Freunde grenzenloser Immigration beliebiger Menschen bei den Linken und in der SPD unter eifriger Unterstützung der CDU/CSU hingebracht haben, erleben wir ja jetzt gerade immer krasser.

Es ist unfaßbar, daß da Herr Marguier immer noch meint, sich distanzieren zu müssen von einer "Nähe zur AfD".
Es wäre angebrachter, daß er sich für seine jahrelange Naivität gegenüber einer Frau Merkel und ihrer unsäglich schädigenden Politik für Deutschland bei den Lesern des CICERO entschuldigt.

Antworten

sondern ganz klar Bestandteil des von ihnen benannten Mobs. Ein riesiges Problem und aus meiner Sicht auch Hauptverantwortliche der eskalierenden Situation sind die aus Steuermitteln finanzierten Nicht-Regierungsorganisationen, die es zu großen Teilen ohne dieses Geld wohl nicht geben dürfte. Deshalb gehört diese Förderung zu 100% eingestellt. Sonst bleibt dieser Spuk erhalten.

Nachrufer | So., 5. Juli 2026 - 23:33

Zum „verdächtigen“ 100. Jahrestag und der zitierten Äußerung von Frau Göring-Eckardt aus dem Deutschlandfunk-Interview am 4. Juli, die AfD habe doch „hundert Jahre nach dem Reichsparteitag im benachbarten Weimar nicht zufällig nach Erfurt aufgerufen“, konnte man bereits am Nachmittag des 01. Juli im MDR unter
HTTPS://WWW.MDR.DE/NACHRICHTEN/THUERINGEN/MITTE-THUERINGEN/ERFURT/RECHTSLAGE-PROTESTE-GROSSEINSATZ-,AFD-PARTEITAG-DEMO-POLIZEI-MESSE-104.HTML Folgendes nachlesen: „Nach Angaben der Messe Erfurt hat die AfD allerdings nicht explizit nur für jenes Wochenende angefragt, sondern auch für Wochenenden im Juni. Die Anfrage sei bereits im Jahr 2024 gestellt worden, teilte die Messe mit. In Abgleich mit dem Belegungsplan der Halle sei der 4. Juli dann die einzig mögliche Option gewesen“. So auch unter https://t.me/DrLuetke/3062.

Gisela Hachenberg | So., 5. Juli 2026 - 23:48

Liebe Frau Wallau, lieber Herr Will, ich finde, Sie sollten es etwas gelassener sehen. Herr Marguier, der noch nie „verschleiert“ hat, was er von der AfD hält, hat in seinem Text lediglich „bei aller berechtigten Kritik an den blauen Rechtspopulisten..“ auf‘s Papier gebracht. Ich finde das (im Verhältnis) recht moderat. In früheren Artikeln klang das anders. Daher: Gemach, gemach. Es soll ja lernfähige Journalisten geben. Kann im nächsten Artikel zum Thema wieder anders aussehen. Aber bleiben wir positiv! Grüße an Sie beide!

für den mitzusprechen ich mir erlaube, daß wir mit Herrn Marguier nicht so viel Geduld haben wie Sie.
Ich weiß nicht, wie lange u. wie aktiv Sie schon gegen den Irrsinn in der deutschen Politik ankämpfen. Vielleicht sind Sie ja bereit, mir mitzuteilen, wann genau Ihr Engagement (z. B. in Form Ihrer Kommentare) begonnen hat.
Bei mir jedenfalls sind es nicht Jahre, sondern drei Jahrzehnte her, daß ich händeringend u. verzweifelt begonnen habe, nach einer Möglichkeit zu suchen, Mitkämpfer für eine Opposition gegen die falsche Politik in Deutschland zu finden.
Dann habe ich sie in der neuen Partei, der AfD, tatsächlich gefunden, muß mir aber seitdem jeden Tag anhören, daß ich ein Paria bin, ein Menschenfeind, ein Rassist bzw. ein Neo-Nazi.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß dies selbst dem geduldigsten und demütigsten Menschen irgendwann zu viel wird und er zurückkeilt. Ich weiß: Das sollte ich trotzdem nicht tun und ich verspreche, mich zu bessern.
Liebe Grüße an Sie zurück!

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