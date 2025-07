So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Gute Propaganda verbreitet keine Parolen. Die sind leicht zu durchschauen und stoßen die Menschen nur ab. Gute Propaganda verschleiert daher, dass sie Propaganda ist. Gute Propaganda gibt sich als Selbstverständlichkeit. Sie versucht, in die Alltagssprache der Menschen einzusickern. Sie versucht Bilder im Kopf zu kreieren, die Assoziationen freisetzten und emotionale Bewertungen. Moderne Propaganda arbeitet nicht mit Fahnen und Bannern. Sie versucht vielmehr sich in der Alltagskultur festzusetzen, in Konsumgütern, Vorlieben, Freizeit und Moden.

Der große Theoretiker der Propaganda, der französische Soziologe Jaques Ellul, betonte daher, dass man Propaganda „in exakt allen Bereichen des öffentlichen Lebens begegnet“. Die moderne Propaganda, so Ellul weiter, „wird durch ein allgemeines Klima konstituiert, eine Atmosphäre, eine Stimmung, die unbewusst wirkt. Sie gibt sich nicht den Anschein von Propaganda, sondern greift den Menschen bei seinen Sitten, fasst ihn dort, wo sich ihm seine Gewohnheiten am meisten entziehen, und verschafft ihm neue Gewohnheiten.“