„Projekte-Regierung in Thüringen“ - Etikettenschwindel der dreisten Art

In Thüringen deutet sich eine Zusammenarbeit von Linkspartei und CDU an. Weil die CDU aber Koalitionen mit der Linken ausschließt, spricht man von einer „Projekte-Regierung“. Solche Begriffsklauberei heizt den Politikverdruss weiter an