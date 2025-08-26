Prioritäten für den Sozialstaat - Auf die Reihenfolge kommt es an

Der Sozialstaat ächzt unter Dauerkrisen – doch statt mutiger Strukturreformen gibt es Symbolpolitik und halbgare Vorschläge. Markus Söders Wunschliste im ARD-Sommerinterview zeigt, wo dringend gehandelt werden muss.