- Auf die Reihenfolge kommt es an
Der Sozialstaat ächzt unter Dauerkrisen – doch statt mutiger Strukturreformen gibt es Symbolpolitik und halbgare Vorschläge. Markus Söders Wunschliste im ARD-Sommerinterview zeigt, wo dringend gehandelt werden muss.
Der deutsche Sozialstaat ist dauerhaft nicht mehr tragbar. Das scheint inzwischen selbst der Bundesregierung klar. Daher präsentierte jüngst im ARD-Sommerinterview Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Erfolgsrezepte gegen die anschwellenden Dauerkrisen des Bundes: Bürgergeld kürzen, Rentensystem reformieren, Vermögenssteuer senken – nur die Mütterrente bleibt für den CSU-Chef unantastbar, aus Respekt vor der Lebensleistung vieler Frauen. Damit liegt der neuentdeckte Vorzeigefeminist Söder zwar in drei von vier Punkten richtig, benennt aber die Baustellen, als ließen sich alle gleichwertig nebeneinander abarbeiten.
Entscheidend wird aber sein, welche Reformen am Ende tatsächlich Priorität erhalten – allein daran wird sich zeigen, wie ernst es die von Söder so gelobte schwarz-rote Koalition wirklich meint.
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.