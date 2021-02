So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Am heutigen Freitag haben sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler und Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie in der Bundespressekonferenz geäußert.

Nach der Einschätzung des RKI sei das Infektionsgeschehen in Deutschland bisher nicht von ansteckenderen Corona-Varianten dominiert. Dennoch rechnet Lothar Wieler mit einer weiteren Ausbreitung von Mutanten.

Virusvarianten dominieren nicht

Die vor allem in Großbritannien verbreitete Variante B.1.1.7 liege in Deutschland aktuell bei unter sechs Prozent. Sie sei in 13 Bundesländern nachgewiesen.

Durch die neuen Varianten sei das Virus gefährlicher geworden, weshalb RKI-Chef Wieler sagte, das Virus sei noch nicht müde, im Gegenteil, es habe gerade noch einmal einen „Boost“ bekommen.

Lockerungen mit Augenmaß

Jens Spahn mahnte bei dem Weg aus dem Lockdown zu Augenmaß. Der in den letzten Wochen mühsam erreichte Fortschritt bei Neuinfektionen, etwa die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von unter 80, dürfe in Anbetracht der Gefahr durch Virusmutationen nicht leichtfertig verspielt werden.

Sollte es zu Lockerungen des Lockdowns kommen, sprach sich Spahn dafür aus, zuerst Schulen und Kitas wieder zu öffnen. Etwaige Lockerungen könnten bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch, dem 10. Februar beschlossen werden.

Aktuelle Impfsituation

Angesichts der Ankündigung des Impfstoffherstellers AstraZeneca, mehr Präparate an die EU zu liefern, rief Spahn die einzelnen Bundesländer dazu auf, den vorhandenen Impfstoff vollständig zu verimpfen ohne dabei Dosen für die neun bis zwölf Wochen später stattfindende Zweitimpfung zurückzustellen.

Mittlerweile seien nach den Aussagen Spahns in Deutschland knapp drei Millionen Impfdosen verabreicht worden, über 800.000 Bürger hätten schon die zweite Impfdosis erhalten. In Pflegeheimen seien bereits über 80 Prozent der Bewohner mit der ersten Impfung versorgt.

arn / dpa