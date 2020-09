So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Esoterische Hippies und grüne Heilpraktiker gemeinsam mit Reichsbürgern und Rechtsextremen. Die Demonstrierenden, die gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße gehen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Rund 38.000 waren es am letzten Wochenende in Berlin - während die große Mehrheit friedlich protestierte, eskalierte die Lage, als eine Gruppe Demonstranten versuchte, in den Reichstag zu gelangen.

Viele Politiker äußern sich entsetzt. Allerdings scheint die Politik der Bundesregierung auch nicht eindeutig, immer wieder werden Anti-Corona-Maßnahmen verändert oder hinterfragt. Wie berechtigt sind die Argumente der Corona-Kritiker? Wer steckt hinter den Demonstrationen? Kann das radikale Schwarz-Weiß-Denken den Grundwerten unserer Demokratie schaden oder die Kluft zwischen Teilen der Bevölkerung und den Regierendenvergrößern? Und: Zeigt der Tumult auf den Stufen des Reichstages eine neue Eskalationsstufe in Corona-Zeiten?

Gäste und Sendezeiten

Darüber diskutiert WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni mit den Gästen: Annika Brockschmidt (freie Journalistin und Podcasterin) Hasnain Kazim (freier Autor) Nadine Lindner (Deutschlandradio) und Christoph Schwennicke, dem Chefredakteur von Cicero.

Der Presseclub wird ausgestrahlt am Sonntag, den 06.09.20 um 12 Uhr.

