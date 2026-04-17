Der Weg in die Hölle ist bekanntlich mit guten Absichten gepflastert. Dieser Gedanke des englischen Schriftstellers Samuel Johnson ist schon ziemlich alt und stammt aus dem 18. Jahrhundert – doch auch heute ereignen sich immer wieder Geschehnisse, anhand derer man diesen fast universell geltenden Satz testen kann. Ein noch so absurd erscheinender Vorfall, dessen Entstehung, schaut man hinter die Kulissen des Offensichtlichen, plötzlich einleuchtend wirkt – die vergangene Woche lieferte ein solches Testimonial, auch wenn Sie möglicherweise nicht direkt ahnen, wovon die Rede sein könnte: vom sogenannten „Schwulenporno-Eklat“ an der Oberschule im Landkreis Görlitz in Sachsen.

Es sind Szenen, die sich zunächst wie eine bloße reißerische Schlagzeile des Nachrichtenportals Junge Freiheit anhörten. Doch das, worauf sich zunächst rechtsnationale Medienplattformen und Influencer stürzten wie eine hungrige Meute auf jeden noch so kleinen Kulturkampf-Brocken, scheint durch weitere Berichterstattung und durch öffentliche Stellungnahmen offiziell bestätigt worden zu sein. Doch bringen wir Ordnung in das Schlagzeilen-Dickicht: Was ist konkret geschehen?

Laut dem Sächsischen Kultusministerium habe die Schulleitung im Januar 2026 ein Projektangebot für das Theaterprojekt „Mut“ erhalten, dessen Ziele – darunter die künstlerische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen sowie die Förderung von Selbstwirksamkeit – im Einklang mit dem Lehrplan gestanden hätten. Es habe daher zunächst keinen Anlass gegeben, von ungeeigneten Inhalten auszugehen. Bereits nach dem ersten Projekttag hätten jedoch Eltern über problematische Inhalte berichtet, insbesondere über ein Magazin mit pornografischem Bildmaterial. Laut Junge Freiheit verteilten die Veranstalterinnen „diverse pornografische Fotos, die Männer beim Sex zeigen, darunter beim Oralverkehr“. Die Schulleitung habe daraufhin das Projekt umgehend abgebrochen und den Vertrag gekündigt, die Schüler bekamen für die restliche Woche über schulfrei.

Der Anfang des Eklats: Eine Mail, viele offene Fragen

So weit, so verstörend – zumindest das Was ist damit geklärt. Doch um die eingangs formulierte These auch in diesem Fall zu prüfen, müssen wir uns dem Wie zuwenden: Wie konnte es bloß zu solch einem absurden Vorfall kommen? Wie gestalteten sich die Beweggründe der Akteure – der Schule, der Lehrkräfte, der zuständigen Behörden, ja, auch der Aktivistinnen? War es Boshaftigkeit, Ignoranz, oder auch hier wieder: die gute Absicht?

Alles begann mit einer Mail: die Projektskizze des Theaterprojektes „Mut“, das im Verteiler der Oberschule eintrudelte. Gesendet wurde es von zwei selbsternannten non-binären Aktivist*innen. Die Mail ist mittlerweile Teil des laufenden Ermittlungsverfahrens, das besorgte Eltern gegen die Veranstalterinnen gestartet hatten, und darf nicht wörtlich zitiert werden. Dennoch liegt sie Cicero vor.

Diese Mail liest sich auffallend schwammig: Die Rede ist von zwei Projektverantwortlichen, einer mit abgeschlossener Theaterpädagogikausbildung, die andere noch im Lehramtsstudium mit Schwerpunkt Theater. Laut Beschreibung gehe es in dem Projekt um eine künstlerische und biografische Auseinandersetzung mit dem Thema „Mut“, das insbesondere in ländlichen Regionen Ostdeutschlands eine Rolle spiele, da sich dort unter jungen Menschen mitunter eine strukturelle Mutlosigkeit ausbreite. Als Methode und Zielsetzung wird angegeben, dass die Jugendlichen durch sowohl physische als auch künstlerische Aufgaben angeregt werden sollten, sich mit ihrer eigenen inneren Lage auseinanderzusetzen – sowohl im persönlichen als auch im politischen Sinne.

Der Inhalt der Mail wirkt nicht nur auf den ersten Blick merkwürdig flapsig und sprachlich unpräzise; vereinzelt finden sich grammatikalische Ungenauigkeiten und kleinere Formatierungsfehler. Vor allem aufgrund der teils unklaren und uneindeutig formulierten Passagen bleibt offen, warum eine genauere Nachfrage zum Programm und genauen Ablauf vonseiten der Schule vor dem Start des Projektes ausgeblieben ist – nicht zuletzt deshalb, weil der konkrete Programmablauf aus der vorgelegten Beschreibung in keiner Weise hervorgeht. Insgesamt entsteht der Eindruck eines höchst unprofessionell ausgearbeiteten Dokuments.

Ideologie trifft auf überforderte Strukturen

Mangels eigener Äußerungen der Aktivistinnen lassen sich ihre Beweggründe nur vermuten: Handelte es sich bei der eingereichten Projektskizze um eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, womöglich sogar um eine bewusste Täuschung? Oder lag vielmehr eine ideologisch motivierte Grenzüberschreitung vor? Denkbar wäre etwa, dass die Aktivistinnen Themen aus der queeren Community gezielt sichtbar machen wollten – möglicherweise auch mit dem Anspruch, gerade in einem eher konservativ geprägten Umfeld zu provozieren. Die Bundesvorsitzende der Gruppe Falken Berlin, die das Projekt organisierte, Micki Börchers, äußerte sich laut WELT dazu mittlerweile öffentlich: Unter den bereitgestellten Bastelmaterialien wie Hefte und Zeitschriften habe sich „versehentlich ein Magazin“ befunden, das Darstellungen sexueller Handlungen und nackter Personen enthalten habe. Auf eine Anfrage von Cicero reagierte sie nicht.

Bleibt die Frage offen, warum das Projekt trotz allem genehmigt wurde. Einen Teil der Antwort könnte uns folgende Tatsache liefern: der eklatante Lehrermangel an den sächsischen Schulen. So berichtete die Junge Freiheit, während der Durchführung des Projekts sei gar kein Lehrpersonal vor Ort gewesen, die Projektwoche an sich sei vor allem deshalb veranlasst worden, damit die ursprünglich zuständige Lehrkraft andere Klassenstufen, die möglicherweise Prüfungsbetreuung benötigten, unterstützen konnte.

War der Lehrermangel der Grund dafür, dass vorschnell ein intransparentes Projekt genehmigt wurde? Clemens Arndt, Pressesprecher des Landesamtes für Schule und Bildung Sachsen, widerspricht dem zwar: Das Projekt habe nicht der Kompensation von Lehrermangel gedient, sondern sei Teil einer regulären Projektwoche gewesen. Die gegenteilige Darstellung weist er als sachlich unzutreffend zurück. Differenzierter ordnet es jedoch Schumann ein: Zwar seien Projektwochen gängige Praxis, der bestehende Lehrermangel – derzeit fehlten rund 1150 Kräfte – könne jedoch dazu führen, dass in belastungsintensiven Phasen gerne verstärkt darauf zurückgegriffen werde.

Ein weiterer Aspekt darf bei unserer journalistischen Spurensuche nicht fehlen: die initiale Förderung des Projektes. Die beiden Veranstalterinnen waren Teil der Gruppe Falken Berlin, die den Workshop durchführte – finanziell gefördert wurde sie von der Amadeu-Antonio-Stiftung. Diese habe die Zusammenarbeit nach Bekanntwerden der Vorfälle nach eigener Darstellung zwar umgehend beendet, in ihrer eigenen Stellungnahme bezeichnet die Stiftung den Verein Falken Berlin jedoch weiterhin als „anerkannten Träger in der Bildungsarbeit“. Die Website der Organisation Falken Berlin beschreibt selbige Organisation hingegen als „Sozialistische Jugend“ – eine Formulierung, die sie eindeutig dem linken Spektrum zuordnen lässt. Die ob dieses Namens zwingend zu stellenden Fragen bezüglich Neutralitätsgebot und der pädagogischen Seriosität der Gruppe blieben bis zum bitteren Vorfall sowohl von den Förderern als auch von der Schule unbeantwortet.

Ein Einzelfall, der systemische Fragen aufwirft

Der Fall kann natürlich als dramatischer Einzelfall gewertet werden – er reiht sich jedoch fraglos ein in eine Folge chronischer Missachtung des Neutralitätsgebots an Schulen, vor allem im Bereich politischer Bildung. Diese sind – auch hier wieder – mit guten Absichten gepflastert und dienen dem altbekannten Zweck des „Demokratieschutzes“. Fraglich ist jedoch, ob der zunehmend nach links gerichtete Drall der Bildungsinhalte nicht vielmehr selbst eine Bedrohung demokratischer Prinzipien darstellt. Es ist eine Entwicklung, die nicht zwingend zu „Schwulenpornos“ im Klassenzimmer führen muss – betrachten Sie dies vielmehr als die Speerspitze einer Bildungspolitik, die auf dem linken Auge zwar noch nicht gänzlich blind ist, jedoch zunehmend ihre Sehstärke verliert.

Langsam bringen wir Licht ins Dunkel der Frage nach dem Wie: Was unsere nüchterne Analyse ausspuckt, sind von ideologischem Aktivismus getriebene Theateraktivistinnen, ein fast unmöglich zu entschlüsselndes Schreiben, eine von Prüfungsphasen und Personalmangel überforderte Schulleitung und ein Bildungsapparat, der links angehauchte Bildungsangebote unter dem Deckmantel des Demokratieschutzes vorschnell durchwinkt. Johnson, der Urheber des eingangs zitierten Leitsatzes, dürfte sich in seiner These bestätigt fühlen – so unerquicklich der Anlass auch sein mag.

Und so entwirrt sich auch dieses scheinbar irrational entstandene Chaos aus einer Verkettung gut gemeinter, jedoch dramatisch entfalteter Handlungen. Lässt man diesen vorsichtigen Gedanken zu und versucht man, Lehren aus dem Geschehenen zu ziehen, wäre im nächsten Schritt eine generelle Debatte darüber angebracht, wie echte demokratische Bildung an Schulen gelingen kann – und man mag es kaum glauben, das hat im Idealfall tatsächlich ziemlich viel mit dem ursprünglichen Gedanken des wilddiskutierten Theaterprojekts zu tun: Mut – und zwar dem Mut zum kritisch denkenden Individuum.