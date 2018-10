Nun wissen wir Bescheid: Wer die Regierenden kritisiert, ist ein Populist. Wer die da oben argumentativ attackiert, damit es denen da unten etwas besser geht, ist ein Populist. Wer lieber dem Arbeitskollegen im Betrieb vertraut als den Politprofis in den Kabinetten, ist ein Populist. Gewiss, im „Populismusbarometer 2018“ findet sich der einschränkende Hinweis, nur derjenige gelte im Vollsinn „als ‚populistisch‘, der allen acht Aussagen ‚voll und ganz‘ oder ‚eher‘ zustimmt“. Doch zum notwendigen Achterbündel, das den Populisten macht, gehören auch solche nachdenklichen Aussagen wie „Wichtige Fragen sollten nicht von Parlamenten, sondern in Volksabstimmungen entschieden werden“ oder „Die Politiker im Bundestag sollten immer dem Willen der Bürger folgen“. Die Quersumme im großen Einmaleins des Populismus bildet, was früher zum Ehrabzeichen aller Gesellschaftskritiker, Freiheitskämpfer, Friedensaktivisten, Frauenrechtlerinnen taugte: die Überzeugung vom „Gegensatz zwischen politischer Elite und Bürgern“, die Kritik an den „herrschenden Eliten“ und die Forderung nach „Entmachtung der herrschenden politischen Eliten“.