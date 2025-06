Manuel Ostermann ist Polizeibeamter und Personalratsvorsitzender. Als erster stellvertretender Bundesvorsitzender der DPolG Bundespolizeigewerkschaft und Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft setzt er sich für die Interessen der Polizeibeamten in Deutschland ein. Außerdem ist er Mitglied der CDU.

Herr Ostermann, vor wenigen Wochen sprach Jan Böhmermann in seiner Satire-Sendung „Magazin Royal“ davon, dass die Bundespolizei im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms ein größeres Sicherheitsrisiko als die Afghanen selbst darstelle. Außerdem griff er Sie mit persönlichen Beleidigungen an. Nun haben Sie eine Programmbeschwerde beim ZDF gegen Böhmermann eingereicht. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden?

Die Historie ist sehr wichtig: Die Redaktion des „Magazin Royale“ hat mir knapp zwei Wochen vor der Ausstrahlung der Sendung einen Fragenkatalog zuschicken lassen. Diesen Fragenkatalog habe ich vollumfänglich beantwortet. Als dann die Sendung veröffentlicht worden ist, war mir am Folgetag bereits klar, dass das nicht ohne Konsequenzen bleiben darf. Es ist von vorne bis hinten alles falsch, was er in der Sendung erzählt. Die Vorwürfe sind nicht nur haltlos, sondern womöglich auch strafrechtlich relevant. Herr Böhmermann hat seine Reichweite genutzt, um unwidersprochen Kollegen der Bundespolizei zu diskreditieren und mich auf das Übelste zu beleidigen. Ich habe mich sofort mit einer Anwaltskanzlei für Medienrecht zusammengesetzt und das seriös aufgearbeitet.

Sie sprechen davon, dass Böhmermanns Äußerungen gegen Sie womöglich auch strafrechtlich relevant seien. Planen Sie ebenfalls, rechtliche Schritte gegen Böhmermann einzuleiten?

Fakt ist, weitere zivilrechtliche und strafrechtliche Schritte werden in meinem Team geprüft. Es wäre allerdings unseriös, darüber bereits konkrete Aussagen zu treffen. Ich muss nun abwarten, wie die Sachlage bewertet wird. Für mich ist allerdings klar, dass mögliche Straftatbestände, wie üble Nachrede und Beleidigung, erfüllt sind. Ich bin davon überzeugt: Eine reine Programmbeschwerde wird nicht ausreichend sein.

Sie werfen Jan Böhmermann vor, dass die Redaktion des „Magazin Royale“ Programmgrundsätze und journalistische Standards missachtet habe.

Meine umfassenden Antworten des Fragenkatalogs wurden in keiner Weise in der Sendung berücksichtigt. Auch Heiko Teggatz, der Vorsitzende der DPolG Bundespolizeigewerkschaft, dessen volles Vertrauen ich genieße, wurde befragt. Seine Antworten wurden ebenfalls in Gänze weggelassen. Sich den Angeklagten unvoreingenommen anzuhören, ist ein journalistischer Grundkodex, der massiv verletzt wurde.

Auch fachlich sind seine Äußerungen von vorne bis hinten falsch. Herr Böhmermann hat außerdem den Vorwurf geltend gemacht, und so hat er es suggeriert, dass Bundespolizisten ihre Arbeit in Islamabad bewusst fehlerhaft machen, damit eine kritische Berichterstattung in Deutschland provoziert wird und das Aufnahmeprogramm torpediert werden kann. Summa summarum liegt der Schluss nahe, dass Herr Böhmermann zu keiner Zeit eine seriöse Auseinandersetzung mit der Arbeit der Bundespolizei in Islamabad geplant hatte. Böhmermann schürt mutwillig das Feindbild Polizei, was in linksliberalen Kreisen leider einen großen Anklang findet.

Nehmen Sie uns doch einmal mit in die polizeiliche Praxis: Wie sieht die Arbeit der Bundespolizei in Islamabad in der Realität aus? Anders gefragt: Warum irrt Böhmermann in seinem Vorwurf?

Die Bundespolizei ist abgeordnet und damit quasi Service-Dienstleister des Auswärtigen Amtes. Die Bundespolizei schreibt in ihrem Sicherheitsbericht ein Fazit. Dieses Fazit wird zur Visa-Erteilung gar nicht vollumfänglich herangezogen; die Herrin des Verfahrens ist und bleibt in allen Kompetenzbereichen das Auswärtige Amt, nicht die Bundespolizei. Die Bundespolizei ist erst dann zuständig, wenn die Afghanen nach Deutschland einreisen.

In der Sendung nannte Sie Böhmermann einen „Herrenmensch im Skoda“ und einen „radikalisierten Michel aus Lönneberga“. Außerdem sprach er von einer „Blitzkriegsfrisur“, die Sie angeblich hätten. Warum beleidigt Sie Böhmermann derart?

Herr Böhmermann wollte mit der Sendung erreichen, dass ich als ein unglaubhafter und mindestens einmal rechtsradikaler Spinner betrachtet werde. Jan Böhmermann ist auf einer ideologisch-aktivistischen Mission, die auch vorsieht, vermeintlich böse und rechte Menschen aus der Öffentlichkeit zu tilgen. Das Fatale: Es gibt viele Bürger, die das „Magazin Royale“ mit all ihren Unwahrheiten für bare Münze nehmen. Diese hetzerischen Vorwürfe bleiben oft jahrelang haften und prägen das öffentliche Bild von Personen. Denn: Die Sendungen bleiben im Netz unwidersprochen stehen.

Uns muss bewusst werden: Böhmermann nutzt seine millionenfache Reichweite im ZDF, um unliebsame Existenzen zu vernichten. Schauen Sie sich nur den schrecklichen Fall von Arne Schönbohm an, der nach einer Sendung von „Magazin Royale“ durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser entlassen wurde. Heute wissen wir längst: Die Vorwürfe gegen Schönbohm, russische Interessen verfolgt zu haben, waren nichts als die Unwahrheit.

Wie erklären Sie sich, dass Böhmermann trotzdem immer wieder eine Rückendeckung aus Mainz, seitens des ZDF, erfährt?

Das ist eine sehr gute Frage, die ich ihnen nicht beantworten kann. Fakt ist: Die allermeisten Menschen in Deutschland sind Jan Böhmermann überdrüssig, sie haben kein Interesse an dieser Form der Zwangsfinanzierung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Auftrag, der vorsieht, verantwortungsvoll journalistisch vorzugehen. Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk seiner Verantwortung gerecht werden möchte, muss er zum Schluss kommen, dass es für Herrn Böhmermann und sein „Magazin Royale“ keinen Platz mehr im ZDF geben kann. Wenn der Rundfunkrat keine Sanktionen gegen Böhmermann verabschieden wird, macht er sich zutiefst unglaubwürdig.

Manuel Ostermann / privat

Ihre Kritik an Jan Böhmermann geht derzeit in den sozialen Medien viral. Selbst bekannte Politiker haben sich bereits eingeschaltet: Hubert Aiwanger schrieb auf „X“: „Deutschland braucht mehr Ostermann und weniger Böhmermann.“ Welche Rückmeldungen erfahren Sie auf Ihre Programmbeschwerde?

Ich habe in den vergangenen Tagen eine Flut von Rückmeldungen erhalten. So etwas habe ich in meiner Zeit als Polizeigewerkschafter noch nie erlebt. Es ist eine unfassbare Solidarität, die ich erfahre. Die Nachrichten kommen nicht nur aus dem Kollegenkreis, sondern auch von mir völlig unbekannten Bürgern, die es großartig finden, dass sich endlich jemand gegen Herrn Böhmermann wehrt. Ich spüre in all diesen Nachrichten den Willen der Bürger, dass dieses hetzerische Verhalten von Herrn Böhmermann endlich Konsequenzen hat. Daran merke ich: Jan Böhmermann hat nur den Rückhalt einer kleinen linksaktivistischen Blase, die absolute Mehrheit der Bevölkerung lehnt sein Handeln ab.

Jedoch haben Sie sicherlich auch viel Hass in den letzten Monaten erfahren müssen. Hatte die Sendung auch Auswirkungen auf Ihr Privatleben?

Ich wurde mit meiner Familie beim Einkaufen darauf angesprochen worden. Mein Vater wurde gefragt, warum sein Sohn denn hetzen würde. Auch haben Familienmitglieder hetzerische Nachrichten in den sozialen Medien bekommen. All das weiß Jan Böhmermann und nimmt es billigend in Kauf, wenn er es nicht sogar gutheißt.

Aber: Es wird allerspätestens dann inakzeptabel, wenn es in den privaten Bereich geht. Die Menschen, die mir lieb und teuer sind, können nichts dafür, was ich in meiner Funktion als Polizeigewerkschafter mache und sage. Ich möchte nicht zulassen, dass meine Familie leiden muss, weil Herr Böhmermann eine Vernichtungskampagne verfolgt.

Sie fordern Jan Böhmermann explizit dazu auf, sich persönlich bei Ihnen zu entschuldigen. Wie optimistisch sind Sie, dass es zu einer Entschuldigung kommen wird?

Nicht die Entschuldigung in meine Richtung ist mir wichtig, sondern gegenüber der Bundespolizei und meinen Kollegen. Sie sind es, die täglich für die Sicherheit in Deutschland hinhalten müssen und sich dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anhören müssen, dass sie bewusst fehlerhaft arbeiten würden. Aber es geht mir nicht nur um eine Entschuldigung: Ich erwarte auch, dass diese Sendung vom Netz kommt. Allerdings mache ich mir nur wenig Hoffnungen, dass es zu einer Entschuldigung kommen wird. Das passt nicht zu Jan Böhmermann, diesen Anstand hatte er in der Vergangenheit nie und er wird ihn wohl auch diesmal nicht haben. Anscheinend hat er beim Vernichten von Existenzen nicht einmal ein schlechtes Gewissen.

Haben Sie bisher eine persönliche Rückmeldung von Jan Böhmermann oder der Redaktion des ZDF „Magazin Royale“ erhalten?

Nein, gar nicht. Ich habe weder von Jan Böhmermann noch von seiner Redaktion irgendeine Antwort auf meine Kritik erhalten.

Das Gespräch führte Clemens Traub.