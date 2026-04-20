- Die pauschalen Warnungen vor der vermeintlichen Pauschalisierung
Die Polizeiliche Kriminalstatistik bietet wenig Anlass zur Erleichterung. Noch deprimierender sind die fortgesetzten Bemühungen, die Zusammenhänge zwischen steigender Gewaltkriminalität und bestimmten Zuwanderergruppen aus der Debatte zu halten.
Die Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik durch das Bundeskriminalamt produzierte heute zwei Nachrichten, die für die Lage Deutschlands bezeichnend sind.
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