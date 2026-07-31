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Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

Versagt der Staat beim Schutz seiner Bürger wie jüngst beim Anschlag auf den CSD? Im Podcast spricht Manuel Ostermann von der DPolG Bundespolizeigewerkschaft über die verschärfte Sicherheitslage in Deutschland und die Schwierigkeit, die Probleme in der öffentlichen Debatte anzusprechen.

Ostermann, selbst auch CDU-Mitglied, fordert nun eine lückenlose Aufarbeitung der Geschehnisse, betont aber auch, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nie geben könne. Zugleich beklagt er, dass sich die Gesellschaft zunehmend an solche Gewalttaten gewöhnt habe.

Während sich die Gesellschaft in der Bekämpfung des Rechtsextremismus dankenswerterweise einig sei, sei es immer noch heikel die extremistische Gefahr von islamistischer und linker Seite offen zu benennen. Hier sieht Ostermann Politik und Medien in der Pflicht und warnt vor überbordender Political correctness und ideologischer Blindheit.

Er warnt vor der sich der dramatisch verändernden Sicherheitslage in Deutschland und dem Zurückweichen vor den Extremisten: „Wir verlieren Stück für Stück immer mehr Freiheit in einer Geschwindigkeit und Radikalität, die atemberaubend ist.“ Es sei kollektiver Freiheitsverlust, wenn das Glas Wein lieber daheim getrunken werden aus Angst davor, rauszugehen.

Robert Hofmann (li.) und Manuel Ostermann in der Cicero-Redaktion / M. Cruz

Das Gespräch wurde am 30. Juli 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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