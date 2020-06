Herr Geisel, nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA hat Ihre Parteichefin Saskia Esken behauptet, auch in der deutschen Polizei gebe es latenten Rassismus. Teilen Sie ihre Einschätzung?

Im Nachgang hat sich Frau Esken differenzierter geäußert. Ich sage: Wir müssen uns vor die Menschen stellen, die den Eid auf unsere Verfassung abgelegt haben. Man muss die Dinge aber auch beim Namen nennen. Zu behaupten, wir hätten in Deutschland kein Problem mit Rechtsradikalismus und Rassismus in der Polizei, stimmt so eben auch nicht. Die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Aus Sicht der Betroffenen ist es leider so, dass man häufiger von der Polizei kontrolliert wird, wenn man anders aussieht.