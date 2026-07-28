Manuel Ostermann
DPolG-Chef Manuel Ostermann; Grabkerze und Blumen am Tatort / Foto: privat; picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Polizei-Gewerkschaftler Ostermann nach CSD-Anschlag „Die Islamisten lachen sich tot über die Unfähigkeit, das Problem beim Namen zu nennen“

Manuel Ostermann, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, sieht die Verantwortung für den Berliner CSD-Anschlag vor allem bei der Politik. Im Interview fordert er, Islamismus klar zu benennen – und eine radikale Kehrtwende bei der inneren Sicherheit.

INTERVIEW MIT MANUEL OSTERMANN am 28. Juli 2026

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

So erreichen Sie Robert Hofmann:

Zur Artikelübersicht

Manuel Ostermann ist CDU-Mitglied und seit April Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG). Er ist regelmäßig in Talkshows zu Gast und gilt als eine der profiliertesten Stimmen in Fragen der inneren Sicherheit.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Hans Kirch | Di., 28. Juli 2026 - 18:37

Danke für dieses Interview, dass bitte jedem Politiker gleich welcher Partei und auf allen Ebenen als obligatorische Lektüre zugesandt werden müsste. Aber ich befürchte, dass sich unsere Politikerkaste auch dadurch nicht in ihrem Meinungsbild beeinflussen lassen wird.

Heidemarie Heim | Di., 28. Juli 2026 - 19:21

Man sollte dieses Interview kopieren und im Bundestag sowie allen Landesparlamenten und den Kollegen Verfassungsschützern;) zur Vorlage bringen! Aber wissen Sie was mir nach meiner ersten Begeisterung Absurdes durch den Kopf ging? Wie hat es Herr Ostermann geschafft, unter der Ägide einer z.B. Frau Innenministerin Faeser und all den verstrahlten Gegenkräften angesichts seiner zu der Zeit höchst verdächtigen Einstellung für einen Beamten unter dem Radar zu bleiben und noch Karriere zu machen? Ich weiß nicht ob man mir folgen kann und ich bewundere Herrn Ostermann wirklich für seine offene und ehrliche Art Klartext zu reden und wie er sich vor all seine Kollegen stellt! Aber allein die Tatsache, dass ich mir darüber Gedanken mache bzw. um ihn und seine Familie außerhalb jeder Normalität wie ich sie seit 68 Jahren kenne bangen muss, so wie um z.B. unsere jüdischen Mitbürger, zeigt doch, wie desolat der Zustand, politisch verursacht ist was Sicherheitsgarantien des Staates angehen. MfG

Latyo Hawxa | Di., 28. Juli 2026 - 19:40

Wir haben bei unserem Kater mehrfach ein Deradikalisierungsprogramm durchgeführt. Mit den feinsten Sorten von Katzenfutter wollten wir ihn davon abbringen, arme unschuldige Mäuslein zu ermorden. Die feinen Sachen ließ er sich munden, doch drei Tage später wurde er rückfällig; die Reste des Opfers fanden wir auf der Matte vor unserer Haustür.
Seitdem glauben wir nicht mehr an solche Programme.

Thomas Hechinger | Di., 28. Juli 2026 - 20:17

Ein grundvernünftiger Kater. Unbestechlich und sich selbst treu. Glückwunsch!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.