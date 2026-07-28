- „Die Islamisten lachen sich tot über die Unfähigkeit, das Problem beim Namen zu nennen“
Manuel Ostermann, Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, sieht die Verantwortung für den Berliner CSD-Anschlag vor allem bei der Politik. Im Interview fordert er, Islamismus klar zu benennen – und eine radikale Kehrtwende bei der inneren Sicherheit.
Manuel Ostermann ist CDU-Mitglied und seit April Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG). Er ist regelmäßig in Talkshows zu Gast und gilt als eine der profiliertesten Stimmen in Fragen der inneren Sicherheit.
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