Denn zunächst greift Böll ein Manifest der RAF auf, das kurz zuvor beim Wagenbach Verlag in Berlin erschienen war und recht unzweideutig zum bewaffnet Guerillakampf aufrief. Nur nebenbei: Man stelle sich einmal vor, so etwas würde heute unter anderen politischen Vorzeichen geschehen – ein entsprechender Verlag hätte nicht nur mit massiven juristischen Konsequenzen zu rechnen, auch in der gesamten Intellektualität gäbe es einen Aufschrei.