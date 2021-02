CSU-Generalsekretär Markus Blume hat deswegen sinnvollerweise gar nicht erst versucht, ein Massenevent im Studio nachzubauen (von ein paar Pappkameraden und einem Video-Screen mit grüßenden Parteifreunden abgesehen). Sondern er versetzte den Hauptredner Markus Söder in eine Art gute Stube, über deren symbolhafte Einrichtungsgegenstände sicherlich noch viel nachgedacht werden wird: Ein Kreuz über der Tür, ein Kachelofen, eine Eckbank, auf welcher der Vorsitzende platziert wurde. Und ein R2-D2-Spielzeugroboter etwas verloren in der Ecke. So das Aschermittwochssetting in Corona-Zeiten.