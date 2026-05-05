Friedrich Merz
Gibt die Richtung vor und segelt dann ganz woanders hin: Steuermann Merz / picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Politische Kommunikation Der gestrandete Merz

Die Rettung des Buckelwals Timmy liefert ein Lehrstück über moderne Kommunikation: Während die Ränder klare Projekte verkaufen, verfängt sich die politische Mitte in endlosen Prozessen und Relativierungen. Friedrich Merz verpasste in seinem ersten Jahr Kanzlerschaft die „Timmy-Momente“.

VON HENNING BECK am 5. Mai 2026 7 min

Henning Beck

Autoreninfo

Henning Beck, geboren 1983, studierte Biochemie in Tübingen und wurde im Fach Neurowissenschaften promoviert. Er arbeitete an der University of California in Berkeley, hält Vorträge zu Themen wie Hirnforschung und Kreativität und ist Bestsellerautor und Kolumnist. Gemeinsam mit Quiz-Champion Sebastian Klussmann produziert er jeden Dienstag den Podcast „Das Duell der Besserwisser“. 

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Nun ist er frei! Hoffentlich, denn so ganz klar ist nicht, wo sich der geschwächte Buckelwal Timmy aktuell befindet. Der GPS-Sender ist unzuverlässig, und auch der Drohnenüberwachung entzieht sich das geschwächte Tier. Über einen Monat lang lag der Wal auf Grund, bevor er schließlich in einer privaten „Rettungsmission“ befreit und in einer der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten entlassen wurde. Als gäbe es sonst keine Probleme auf der Welt, dominierte Timmy die Schlagzeilen: Ticker der Walrettung, Livestream des gestrandeten Wals, aus Übersee eingeflogene Walexperten, „Walflüsterer“ und Bergungsexperten vor Ort, ein Umweltminister, der mutmaßt, Timmy bekomme „Ärger von seiner Mutter“, weil er „falsch abgebogen“ sei. Als ich vor wenigen Tagen eine morgendliche Nachrichtensendung einschaltete, war Timmy die Top-Meldung, noch vor der aktuellen Gesundheitsreform.

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Alex | Di., 5. Mai 2026 - 11:46

Ich lehne den Euro von Anfang an ab, weil er schlecht für Europa ist, ich sehe aber nicht, daß die AfD den Euro abschaffen wird. Die deutsche Industrie gehört zu den wenigen großen Profiteuren des für deutsche Verhältnisse zu schwachen Euros, die Zeche zahlt der Bürger. Die schwächelnde Industrie wird die Abschaffung verhindern, ich glaube nicht einmal an einen Nord-/Süd-Euro.

Einfache Lösungen sind i.d.R. die besten, der linke Mietendeckel ist keine Lösung, sondern eine populistische Unterdrückung der Symptome. Die Komplexität ist eine Erfindung von Politik & Medien, um den Bürger von Entscheidungen auszuschließen bzw. die eigene Entscheidungsunfähigkeit zu begründen.

Merz Hauptproblem ist, daß er für nichts und zu/hinter nichts steht, nicht einmal zu seinem eigenen Wort. Die GroKo hat auf ganzer Linie versagt, weil der feige Merz das Szepter an die linksextreme SPD übergeben hat, statt eigene Inhalte umzusetzen!

Zu dem infantilen Schwachsinn um „Timmy“ spare ich mir die Worte.

Die Abschaffung des Euros würde viele Probleme der EU lösen. Der bankrotte Süden inkl. Frankreich leidet unter dem für ihre Verhältnisse zu starken Euro. Die Bürger der wirtschaftlich stärkeren Nordstaaten finanzieren diese Schieflage über ihre Steuern quer, ohne daß dies zu einer Erstarkung der Südstaaten führt. Die deutsche Industrie profitiert vom schwachen Euro, denn sie kann „billig“ exportieren, es findet eine Umverteilung vom Bürger zur Industrie statt, ohne daß die Industrie etwas zurückgibt.

Der Mietendeckel ist ein populistischer Vorschlag der Linken, der ihre Dummheit unterstreicht und der das eigentliche Problem nicht löst, sondern massiv verschärft. Duch den Mietendeckel wird es weniger Mietimmobilien geben da es sich nicht mehr lohnt. Dadurch steigen die Mieten erst recht, ein Teufelskreis!

Die „einfache“ Lösung wäre es, das Bauen zu vereinfachen, die Anforderungen für Neubauten zu senken und Anreize für Eigentum zu schaffen! Alles Dinge die an den Grünen scheitern!

Ingo Frank | Di., 5. Mai 2026 - 11:47

verlangt“
Falsch ! !
Was die geistig minderbemittelte, genau dahin erzogene große Teil d Öffentlichkeit verlangt …..
Wie dämlich der derzeitige woke Journalismus ist, wie oberflächlich in Teilen sarkastisch, dieser Quoten- Journalismus ist, zeigt diese Berichterstattung über den gestrandeten Wahl der es fast jeden Tag auf die Titelseiten geschafft hat.
Das hat einfach nur System nach dem Motto macht ihr sie dumm, (gemeint ist die Journaille) Ich mach sie arm ( gemeint ist der Staat) .
Die Story ist doch dermaßen aufgebläht und gepuscht, das sich mehr als das halbe Volk gedanklich mit dem Wahl beschäftigt ist, als einen Gedanken z.B. an die „Reform“ der Gesundheitswesens zu verschwenden.
So konnte es beim Pauschalbetrag unserer Gäste bleiben und alles was darüber hinaus fällig wird die die Kosten der Arztpraxentür öffnen & schließen übersteigt, der „Solidargemeinschaft“ aufoktruiert wird.
Dazu Schweigen im Qualitätsmedien Blätterwald !
MfG a d Erf. Republik
MfG a d Erf. Rep.

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