- Der gestrandete Merz
Die Rettung des Buckelwals Timmy liefert ein Lehrstück über moderne Kommunikation: Während die Ränder klare Projekte verkaufen, verfängt sich die politische Mitte in endlosen Prozessen und Relativierungen. Friedrich Merz verpasste in seinem ersten Jahr Kanzlerschaft die „Timmy-Momente“.
Nun ist er frei! Hoffentlich, denn so ganz klar ist nicht, wo sich der geschwächte Buckelwal Timmy aktuell befindet. Der GPS-Sender ist unzuverlässig, und auch der Drohnenüberwachung entzieht sich das geschwächte Tier. Über einen Monat lang lag der Wal auf Grund, bevor er schließlich in einer privaten „Rettungsmission“ befreit und in einer der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten entlassen wurde. Als gäbe es sonst keine Probleme auf der Welt, dominierte Timmy die Schlagzeilen: Ticker der Walrettung, Livestream des gestrandeten Wals, aus Übersee eingeflogene Walexperten, „Walflüsterer“ und Bergungsexperten vor Ort, ein Umweltminister, der mutmaßt, Timmy bekomme „Ärger von seiner Mutter“, weil er „falsch abgebogen“ sei. Als ich vor wenigen Tagen eine morgendliche Nachrichtensendung einschaltete, war Timmy die Top-Meldung, noch vor der aktuellen Gesundheitsreform.
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