- Warum Linksextremismus, Islamismus und Cancel-Kultur gefährliche Schnittmengen bilden
Deutschland verzeichnet einen neuen Höchststand politisch motivierter Straftaten. Besonders linksextreme Delikte und Gewalttaten steigen deutlich. Wer diese Entwicklung einfach abtut, betreibt keine Differenzierung, sondern Realitätsverweigerung.
Deutschland redet viel über Extremismus, aber nicht immer mit gleicher Nüchternheit. Beim Rechtsextremismus ist die Sensibilität hoch, und das ist nach NSU, Halle und Hanau richtig. Beim Islamismus ist nach Mannheim, Solingen, Wien und vielen vereitelten Anschlägen ebenfalls klar, dass es sich um eine tödliche Gefahr handelt. Beim Linksextremismus hingegen beginnt noch immer erstaunlich schnell das Relativieren. Dann ist von Aktivismus, Protest, Antifaschismus, Klimagerechtigkeit oder zivilem Ungehorsam die Rede, als sei politische Gewalt von links nur eine etwas überhitzte Form gesellschaftlichen Engagements.
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