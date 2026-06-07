Polizeiabsperrung
Polizeiabsperrung bei einer linken Großdemonstration / picture alliance / Eventpress | EVENTPRESS Jeremy Knowles

Politisch motivierte Straftaten Warum Linksextremismus, Islamismus und Cancel-Kultur gefährliche Schnittmengen bilden

Deutschland verzeichnet einen neuen Höchststand politisch motivierter Straftaten. Besonders linksextreme Delikte und Gewalttaten steigen deutlich. Wer diese Entwicklung einfach abtut, betreibt keine Differenzierung, sondern Realitätsverweigerung.

VON FLORIAN HARTLEB am 8. Juni 2026 7 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

So erreichen Sie Florian Hartleb:

Zur Artikelübersicht

Deutschland redet viel über Extremismus, aber nicht immer mit gleicher Nüchternheit. Beim Rechtsextremismus ist die Sensibilität hoch, und das ist nach NSU, Halle und Hanau richtig. Beim Islamismus ist nach Mannheim, Solingen, Wien und vielen vereitelten Anschlägen ebenfalls klar, dass es sich um eine tödliche Gefahr handelt. Beim Linksextremismus hingegen beginnt noch immer erstaunlich schnell das Relativieren. Dann ist von Aktivismus, Protest, Antifaschismus, Klimagerechtigkeit oder zivilem Ungehorsam die Rede, als sei politische Gewalt von links nur eine etwas überhitzte Form gesellschaftlichen Engagements. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Achim Koester | Mo., 8. Juni 2026 - 07:46

Mit ein Grund für diese Angabe ist sicherlich, dass unter "Straftaten von rechts" auch verbale und schriftliche Äußerungen fallen, die man meist keinem Urheber zuordnen kann. Da sollte genauer differenziert werden.

und beispielsweise jedes gemaltes Hackenkreuz wird vom Staatsschutz den Rechtsextremisten zugeordnet, obwohl die hiesigen "Antifaschisten" all zu gerne mit der Titulierung "Nazi" um sich werfen, und gerne mit diesen besagten Kreuz brandmarken.
Beispielsweise, in Berlin wurde vor einiger Zeit auf einer Kirchentür so ein aufgemaltes Kreuz entdeckt, und der Saatsschutz hat dieser Tat sofort den Rechtsextremisten zugeordnet.
Andererseits, wenn es offensichtlich ist, das es um links- grüne Straftaten geht, und keiner bei der Tat ertappt wird, da wird nicht zugeordnet.
In Berlin ist, da fast täglich vorkommend, dieser undifferenzierter Umgang mit politischen Straftaten am deutlichsten.

... sicherlich um ihre Existenz-Grundlage und sind daher natürlich daran interessiert, die Fallzahlen hochzutreiben. Von hohen Fallzahlen hängt die Existenzberechtigung ab.

Daher ist kaum zu erwarten, dass die rechten Fallzahlen jemals fallen werden, zumal bei Denunziations-Portalen mit der Kombination von Anonymität und Datenschutz eine große Versuchung zu Falschmeldungen geduldet wird.

H.Stellbrink | Mo., 8. Juni 2026 - 09:47

Zum Verständnis der Zahlen bliebe noch etwas zu klären: Bei den rechten Straftaten bliebe zu eruieren, ob - wie bis vor Kurzem - jede Straftat in Zusammenhang mit dem Zeigen nationalsozialistischer Symbole als rechts motiviert klassifiziert wurde. Wir wissen, dass Islamisten sich gerne dieser Symbolik bedienen.
Zusätzlich muss im Auge behalten werden, dass es hier nicht um die AfD geht. Deren Vertreter sind die häufigsten Opfer von politisch motivierten gewalttätigen Angriffen. Natürlich besteht die Gefahr, dass echte Rechtsradikale die Empörung und Enttäuschung über die politische Klasse als Rechtfertigung für Gewalttaten nutzen, aber es wäre schäbig, diese gegen die AfD zu instrumentalisieren. Es wird wohl aber genau das geschehen: Der "Siehste!"-Effekt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.