Politisch motivierte Straftaten - Warum Linksextremismus, Islamismus und Cancel-Kultur gefährliche Schnittmengen bilden

Deutschland verzeichnet einen neuen Höchststand politisch motivierter Straftaten. Besonders linksextreme Delikte und Gewalttaten steigen deutlich. Wer diese Entwicklung einfach abtut, betreibt keine Differenzierung, sondern Realitätsverweigerung.