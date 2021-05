Lemonia Rose ist gehörlos. Sie ist staatlich anerkannte Dozentin für die Ausbildung deutscher Gebärdendolmetscher. Das Interview mit Cicero hat ihr Mann Thorsten gedolmetscht, der in Köln eine Schule für Gebärdensprache betreibt.

Frau Rose, in der Gebärdensprache hieß die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bislang „die mit dem Grübchen“. Jetzt haben grüne, gehörlose Aktivisten eine Umfrage gestartet, ob eine Kombination aus Bär und Bock nicht besser wäre, weil Grübchen zu harmlos klinge. Ist das ein Witz?

Na ja, was heißt hier Witz? Diese Grübchen sind in der Gehörlosensprache schon sehr stark verbreitet, so wie jeder zweite Mensch mit Nachnamen Müller heißt, hat auch jeder zweite das Grübchen als Gebärdenname. Man tippt dann mit dem Zeigefinger einfach neben den Mundwinkel. Um klar zu unterscheiden, dass es hier um Annalena Baerbock geht, wurde diese Diskussion losgetreten. Inzwischen wurde ein neuer Gebärdenname für sie mit einer Umfrage gefunden.

Und wie sieht diese Gebärde aus?

Die Hand springt kurz ans Ohr. Sie formt mit den Fingern ein N aus dem Fingeralphabet, weil der Buchstabe doppelt in Annalena vorkommt. Die Gebärde leitet sich von den längeren Ohrringen ab, die Annalena Baerbock häufig trägt. Es ist aber auch eine Anspielung an ihre frühere Sportler-Karriere als Trampolinspringerin. So funktioniert die Vergabe von Gebärdennamen immer. Man schaut sich den Namen der Person an, wie sie aussieht und was sie in ihrer Freizeit treibt. Aus diesen Merkmalen kreirt man eine Gebärde.

Warum hat man sich in diesem Fall nicht für den Nachnamen entschieden? Bär und Bock, so eine Kombination dürfte einzigartig sein.

Jein. Baerbock sind zwei Tiernamen in einem, man versucht in der Gebärdensprache aber immer eine Gebärde zu machen.

Das heißt ja, dass Gehörlose jetzt zum ersten Mal in den Wahlkampf eingreifen, oder ist es schon mal vorgekommen, dass man für eine Gebärde für einen Politiker eine andere Gebärde gesucht hat, um ihn einzigartiger zu machen?

Nein, in der Form war es das erste Mal. Es war eine Initiative von grünen Aktivisten, die aktiv gesucht haben. Dabei ist es generell schon üblich, dass Gehörlose für Politiker gemeinsam Gebärden entwickeln.