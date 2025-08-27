Frank A. Meyer
Gewarnt wird vor der Krise der Demokratie, weil es zu viel Streit gäbe. Doch das ist ein Irrtum: Das Wesen der freiheitlichen Staatsform ist der Disput. Parteiung ist die Spielweise des Politischen.

VON FRANK A. MEYER am 14. September 2025 5 min

Frank A. Meyer ist Journalist und Kolumnist des Magazins Cicero. Er arbeitet seit vielen Jahren für den Ringier-Verlag und lebt in Berlin.

Der Befund des Spiegel liest sich dramatisch: „Viele Menschen in Deutschland haben Angst, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet: Woke gegen Konservative.“ Was gestern Klassenkampf war, ist heute Kulturkampf. Auch der Zeit schwant Schlimmstes: Die politische Mitte sei „nicht mehr eine selbstbewusste Repräsentanz der Mehrheit, sondern eine Notgemeinschaft auf Bewährung“.

Das raunende Rauschen der Hamburger Blätter ist nicht anders zu verstehen: Deutschlands Demokratie steht am Abgrund.

Markus Michaelis | So., 14. September 2025 - 16:54

würde vielleicht auch reichen. Und etwas mehr Lust daran, herauszuarbeiten, in was genau man nicht übereinstimmt.

Ernst-Günther Konrad | So., 14. September 2025 - 17:29

kommt darauf an, wie man Spaltung interpretiert und zulässt. Das man zu bestimmten Themen anderer Meinung ist, ja das ist demokratiefördernd, wenn man es denn auch ausdiskutiert, die andere Meinung achtet und respektiert und wenn man trotz unterschiedlicher Sichtweise, trotz einem Spalt zwischen den Meinungen nach einem Streit wieder zusammen sitzen und miteinander lachen kann. Spaltung kann gut sein, wenn es genug Brücken über den Spaltgraben gibt, über die jeder gehen und sich ins andere Denklager ohne Gefährdung begeben kann. Doch genau davon haben sich die westlichen Gesellschaften infolge einer verbohrten links-grünen Ideologie, die nur sich und ihre Meinung zulässt verabschiedet. Man schaut gerne in den Bundestag der 1960/1970 er Jahre zurück. Da wurde auch kräftig gestritten, da wurde auch mal die Übelkrähe (H. Wehner) bemüht und danach im Wirtshaus angestoßen. Und heute? Majestätsbeleidigung, Anzeigen Hausdurchsuchungen, Existenzvernichtung. Rot ist "gut" und blau ist "Nazi".

Jens Böhme | So., 14. September 2025 - 17:46

Demokratie ist ein Experiment, die Vielfalt des menschlichen Daseins, der verschiedenen, sozialen und wirtschaftlichen Meinungen und Ziele irgendwie immer wieder in Konsens/Kompromisse zu bündeln. Mit fortschreitenden Experiment wird man müde, weil die Verschiedenheiten sich stetig potenzieren, statt sich zu verringern. Schaut man in die Menschheitsgeschichte kann man nicht behaupten, dass Autokratien und Diktaturen erfolgreicher sind, aber langlebiger. Das liegt an den Mehrheiten, die kaum innerpolitische Unruhe und Chaos erleben und das Gefühl sicherer zu sein. Philosophisch betrachtet ist der Mensch immer noch Teil der Natur. Natur kennt keine Gleichberechtigung, Gleichmacherei oder bürgerliche Freiheiten. Die Frage, ob Kämpfe und Kriege archaisch und rückständig sind, kann man rein aus der Vernunft bejahen. Doch auch Vernunft obsiegt nicht über Ängste und Verluste.

