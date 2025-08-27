- Mehr Spaltung wagen
Gewarnt wird vor der Krise der Demokratie, weil es zu viel Streit gäbe. Doch das ist ein Irrtum: Das Wesen der freiheitlichen Staatsform ist der Disput. Parteiung ist die Spielweise des Politischen.
Der Befund des Spiegel liest sich dramatisch: „Viele Menschen in Deutschland haben Angst, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet: Woke gegen Konservative.“ Was gestern Klassenkampf war, ist heute Kulturkampf. Auch der Zeit schwant Schlimmstes: Die politische Mitte sei „nicht mehr eine selbstbewusste Repräsentanz der Mehrheit, sondern eine Notgemeinschaft auf Bewährung“.
Das raunende Rauschen der Hamburger Blätter ist nicht anders zu verstehen: Deutschlands Demokratie steht am Abgrund.
