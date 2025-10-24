- „Die Politik greift die Angst auf und verstärkt sie“
Die Corona-Maßnahmen wurden mit einer Politik der Angstmacherei vorangetrieben. Und dieser gefährliche Politikstil ist nicht vorbei, sagt Volker Boehme-Neßler im Podcast-Gespräch. Der Jurist ist auch Autor unserer November-Titelgeschichte über das Recht als Waffe.
Im Cicero-Podcast spricht Ralf Hanselle, stellvertretender Chefredakteur von Cicero, mit dem Professor für Öffentliches Recht an der Universität Oldenburg, Volker Boehme-Neßler, über dessen aktuelles Buch „Angstpolitik. Das Grundgesetz in der Krise“ (Europa Verlag, 160 S., 24 €), in dem der namhafte Jurist noch einmal dem politischen und rechtsstaatlichen Versagen während der zurückliegenden Pandemie nachspürt.
Grundannahmen des demokratischen Verfassungsstaats
„Wir müssen Corona aufarbeiten“, ist Boehme-Neßler überzeugt. Andernfalls drohe eine Wiederkehr jener Politik der Einschüchterung, mit der die Exekutive während der gesamten Pandemie die Bevölkerung zum Gehorsam erzogen habe. Schon jetzt sieht Volker Boehme-Neßler unzählige Beispiele dafür, dass sich seit der zurückliegenden Gesundheitskrise ein gefährliches Verhältnis zwischen Staat und Bürger eingespielt hat, das mit zahlreichen Grundannahmen des demokratischen Verfassungsstaats nicht in Einklang zu bringen ist.
Das Gespräch wurde am 21. Oktober 2025 aufgezeichnet.
Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.
Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.
Mehr Podcast-Episoden:
- Julia Ruhs: „Du wirst sofort in die Nazi-Ecke geschoben“
- Vince Ebert: „Unter vier Augen sagen mir Politiker und CEOs etwas ganz anderes“
- Tim Raue: „Die Küche ist Diktatur“
- Volker Boehme-Neßler: „Das ist ein Zivilisationsbruch“
- Nicole Grünewald: „Die Politik wird zum Risiko für unsere Wirtschaft“
- Andrej Hermlin: „Vieles erinnert mich an die DDR-Spätphase“
- Alexander Teske: „Wir brauchen keine Tagesschau, die erziehen will“
- Ahmad Mansour: Aschaffenburg: „Ich verspüre eine unglaubliche Wut auf die Politik“