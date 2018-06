Aus der Betroffenheit hat sich inzwischen echte Hilfe entwickelt. Tekkal gründete den Verein Hawar.help, der unter anderem gemeinsam mit dem deutschen Entwicklungsministerium Frauen aus IS-Gefangenschaft dabei unterstützt, mit Handwerks- und Alphabetisierungsprogrammen in ein halbwegs normales Leben zurückzufinden. Tekkal kommt gerade aus Mossul, wo sie mit Entwicklungsminister Gerd Müller unterwegs war. Es ging um den Wiederaufbau der Stadt, sie besuchten auch die Moschee, in der IS-Anführer al Baghdadi das Kalifat ausgerufen hatte. „Da kam natürlich einiges hoch in mir, weil die gefangenen jesidischen Frauen zuerst dorthin verfrachtet und auf Märkten wie Sklavinnen verkauft wurden. Mir wurde regelrecht schlecht bei dem Gedanken.“