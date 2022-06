Von Jochen Zenthöfer erscheint in diesen Tagen das Buch Plagiate in der Wissenschaft - Wie „VroniPlag Wiki“ Betrug in Doktorarbeiten aufdeckt , transcript Verlag, Bielefeld, 188 Seiten, ISBN: 978-3-8376-6258-0, 19.50 Euro. Zenthöfer berichtet seit acht Jahren als Sachbuchrezensent in der FAZ. über Plagiate in Doktorarbeiten – nicht nur bei Politikern.

Der Verlag Hoffmann und Campe nimmt das Buch „Die neue Einsamkeit“, 2021 von Diana Kinnert publiziert, aus dem Verkauf. Grund sind Plagiate, die die Experten Stefan Weber und Martin Jaksch gefunden haben. Zuerst hatte Heike Schmoll in der FAZ berichtet. Die dokumentierten Plagiatsfragmente sind zahlreich und finden sich auf 201 der 444 Seiten des Buches. Autorin Kinnert, Mitglied der CDU, wiewohl ohne Funktion in der Partei und daher auch keine „CDU-Politikerin“, wie oft kolportiert, hat sich entschuldigt. Ende gut, alles gut? Wohl kaum. Das Buch leidet nicht nur unter Plagiaten. Es kann auch inhaltlich nicht überzeugen. Leser und Öffentlichkeit müssen sich fragen: Wie konnten wir uns so täuschen lassen?

Jubel in der ARD

Denn das Buch wurde bejubelt. Vor allem, wie man in der Werbung des Verlags nachlesen kann, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk: „Ein wahnsinnig schlaues Buch“ (rbb), „Kluges Porträt der Einsamkeit“ (WDR), „Lesenswert, klug, beklemmend“ (MDR), „höchst reflektiert“ (ARD Audiothek), „sehr spannendes Buch zum Thema Einsamkeit“ (NDR) und, der Ritterschlag, Markus Lanz: „Ein tolles Buch, es hat mich sehr nachdenklich gemacht.“ Die Sendung „ttt – titel, thesen, temperamente“ berichtete ausführlich. Und auch die CDU ließ es sich nicht nehmen, ihr junges Parteimitglied im hauseigenen Fernsehkanal „CDUtv“ zu interviewen. Unter dem entsprechenden Youtube-Video schrieb allerdings schon vor fünf Monaten, also lange vor Bekanntwerden der Plagiate, ein Nutzer: „Ich finde es toll, dass sie der Wissenschaft, insbesondere der Psychologie, eine Stimme innerhalb ihrer Partei verleiht. Noch besser wäre es, wenn sie die Autorinnen und Autoren der zitierten Studien auch mal nennen würde. Die haben schließlich die ganze Arbeit gemacht. Sie hat es meiner Meinung nach nicht nötig, sich mit fremden Federn zu schmücken.“

Ein CDU-Sympathisant wird misstrauisch

Ein einfacher Zuschauer von CDUtv war also weitsichtiger als der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk. Denn in der Tat fällt bei Lektüre des Werkes auf, dass Kinnert vieles behauptet, aber selten belegt. Stutzig machen muss bei ihrem Parforceritt durch die Wissenschaften, dass das Literaturverzeichnis nicht einmal drei Seiten füllt. Zweimal gibt sie zu Beginn des Buches an, woher Zitate stammen (Erich Kästner, Saša Stanišić). Kinnert kann also korrekt zitieren, wieso nicht überall? Jedes Kapitel des Buches enthält mindestens ein Plagiatsfragment. Dabei haben Weber und Jaksch noch konservativ gezählt. Immer, wenn Kinnert den Originalautor im Zusammenhang benennt, wird das nicht als Plagiat gewertet (obwohl auch hier hätte richtig zitiert werden müssen). Unvollständige Literaturangaben, z.B. „wie im Spiegel berichtet“, führen ebenso zum Ignorieren von Plagiatsvermutungen. An anderen Stellen nennt Kinnert ihre Quelle, es fehlen bei wörtlichen Übernahmen aber die An- und Abführungszeichen. So schreibt sie auf den Seiten 417 und 418 ein Glossar in alphabetischer Reihenfolge ab, da darf man fragen: Was ist hier die Eigenleistung?

Ein ergoogeltes Buch

Bei der Analyse von Plagiaten kann man ein „Reverse Engineering“ vornehmen: Es wird nachvollziehbar, wie ein Autor – vermutlich – gearbeitet hat. Beweisen lässt sich es nicht, aber der Eindruck ist, dass manch eine von Kinnert beschriebenen persönlichen Erinnerungen nur gegoogelt wurde; dass das Buch insgesamt mittels Google News durch Suchen nach „Einsamkeit“ entstanden ist. Das erste richtige Kapitel beginnt konsequenterweise mit einer Schilderung einer Google-Suche über den Begriff Einsamkeit, mit der sie rund 700 Wörter oder drei Seiten füllt (Seiten 21-23). Den Rest auch? Auf Seite 415 beschreibt Kinnert, wie sie eine emotionale Todesanzeige in einer Lokalzeitung liest, sie gibt diese im Wortlaut wieder. Zuvor hatte Focus online über genau diese Todesanzeige im Wortlaut berichtet. Kinnerts Plagiate sind genauestens dokumentiert. Kommen wir daher zu dem, was darüber hinaus nicht nur Weber und Jaksch aufgefallen ist; unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk aber kaum bei seiner Jubelei gestört hat:

(1) Werbung

Die Einleitung des Buches besteht hauptsächlich aus der Beschreibung eines Abends in einem Berliner Restaurant. Es liest sich teilweise wie ein Werbetext. Die Restaurantbetreiberin ist eine Freundin Kinnerts und Kinnert ist an der Organisation einer monatlichen Feier in einem anderen Restaurant (namens Shishi) derselben Eigentümerin beteiligt: „An einem Freitag pro Monat wird es im Shishi dabei auch etwas lauter und wilder: Dann organisiert Shani gemeinsam mit ihrer guten Freundin, der CDU-Politikerin Diana Kinnert, eine Party namens Spritz“.

(2) Falsche Literaturzitate

Auf Seite 66 lässt sie den Helden Ismael in Moby Dick „True places have no name“ sagen, tatsächlich lautet das Zitat: „It is not down in any map; true places never are.“ Auf Seite 199 schreibt Kinnert: „Ein Richard Sennett formuliert das übrigens so: ‚Der Way Out wäre – für die Ideologen des schnellen Wirtschaftens natürlich unerträglich – die Nichtbereitschaft, sich auf eine wildgewordene Wirtschaft einzulassen.‘“ Tatsächlich ist das ein Satz aus einer Besprechung zu Sennetts Buch. Dieser Satz steht auf der Verkaufsseite von Amazon unter den Leserbewertungen, also gar nicht in Sennetts Buch.

(3) Zeitliche Inkonsistenzen

Auf Seite 56 schreibt Kinnert von einer Fachkonferenz im Jahr 2019 zum Thema „Einsamkeit als gesellschaftliche Herausforderung“ und schlussfolgert: „Doch dann geschah etwas, das mich auf einmal mit einer gänzlich anderen Kategorie der Einsamkeit konfrontierte.“ Der Leser fasst die „Doch dann …“-Überleitung zeitlich auf, im Sinne von: danach. Doch Kinnert schreibt dann über Todesfälle in ihrer Umgebung, die sich, wie uns Archive verraten, 2016 ereigneten, etwa im Fall von Peter Hintze.

(4) Fragen statt Antworten

Immer wieder werden im Buch Fragen gestellt, obwohl man eigentlich Antworten oder genauere Informationen erwartet. Auf Seite 113 wird es fast metaphysisch: „Doch auch das liebe Smartphone ist letztlich nur die glatte Hülle, auf die wir starren. Und bisweilen frage ich mich, was darunter los ist.“ So bizarr füllt Kinnert manche Seite. Fragen, die ins Nichts führen: ein Stilmittel, das auch der Heidelberger Zeithistoriker Edgar Wolfrum in seinen plagiatsbehafteten Büchern fleißig nutzte (zum Beispiel in „Der Aufsteiger“ aus dem Verlag Klett-Cotta, inzwischen nicht mehr vertrieben).

(5) Gefälschtes Interview

Ab Seite 164 gibt Kinnert ein Interview mit der britischen Einsamkeitsforscherin Rebecca Nowland wieder, das sie selbst geführt haben will. Kinnert schreibt sehr anschaulich: „Nowland schaute mich nach diesen Worten eine Weile an und sagte nichts. Sie wollte wohl sehen, wie ich reagiere, …“. Plagiatsexperte Weber fragte bei Nowland nach. Die Wissenschaftlerin kann sich weder an das Gespräch, noch an eine Person namens Diana Kinnert erinnern. Gut, ein solches Gespräch am Rande einer Konferenz kann schon mal vergessen werden. Aber müsste Kinnert nicht bekannt sein? Hat sie sich die Zitate etwa nicht autorisieren lassen und Nowland auch kein Belegexemplar des Buches geschickt? Noch merkwürdiger ist, dass das, was Nowland angeblich vor Ort in Großbritannien erzählt hat, schon einmal wortwörtlich so gesagt wurde, nämlich im Jahr 2018 in einem Interview mit der Zeit. Weber schreibt: „Nowland klärt auf, dass bereits der Wortlaut in der Zeit übersetzungsbedingt angepasst wurde. Also kann es nicht sein, dass Nowland dasselbe nochmal zu Kinnert sagte.“

Ein bedrückendes Fazit

Auf Seite 111 schreibt Kinnert erstaunlich offen: „Aus Erkenntnissen sind Verfallsdaten geworden, begreifen heißt heute googeln. […] Die Suchmaschine: Geradezu musterhaft steht sie für den Menschen, der nicht mehr forscht, findet und ankommt, sondern im Meer der Optionen und Möglichkeiten unablässig Ausschau hält.“ Zu diesen Menschen zählt auch Kinnert. Und da wir Leser und Rezensenten (vor allem in den Redaktionen) ihre Prahlerei und den Betrug nicht entdecken wollten, gehören wir zu den von Kinnert beschriebenen Menschen. Wir betreiben wenig Forschung und halten viel Ausschau. Weshalb wurde das Buch in den Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht wirklich kritisch gelesen? Dass diese Frage unbeantwortet bleibt, liegt immerhin nicht an Kinnert.