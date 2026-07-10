Die Botschaft erschließt sich schon im Titel: „Deutschland ist es wert – Warum ich geschworen habe, für mein Land zu kämpfen“. Für David Matei, ehemaliger Offizier der Gebirgsjäger und Jugendoffizier, verdient Deutschland nicht Gleichgültigkeit, sondern Loyalität, die im Ernstfall auch Verteidigungsbereitschaft erfordert.

Matei grenzt sich dabei bewusst von zwei Extremen ab. Deutschland müsse weder amerikanischen Interventionismus kopieren noch sich der Illusion hingeben, militärische Schwäche garantiere Frieden. Die Vereinigten Staaten hätten eine andere strategische Kultur. Europa dagegen müsse lernen, seine Freiheit selbst zu schützen. Denn Revisionismus lasse sich nicht durch gute Absichten aufhalten. Deutschland und mit ihm ganz Europa sei es wert, verteidigt zu werden. Diese Grundüberzeugung entwickelt der Autor nicht theoretisch, sondern autobiographisch.

Vom Verweigerungswilligen zum Gebirgsjäger

Matei wollte ursprünglich den Kriegsdienst verweigern – mit Tricks bei der Musterung. Geld spielte bei seiner Entscheidung, sich schließlich doch zu bewerben, ebenso eine Rolle wie Abenteuerlust. Ausgerechnet dieser eher schmächtige junge Mann landet bei den Gebirgsjägern – einer Truppengattung, die kaum für körperliche Schonung bekannt ist. Er erlebt Überforderung, Selbstzweifel und Rückschläge. Der militärische Alltag besteht keineswegs nur aus Kameradschaft und Sinnstiftung, sondern oft auch aus Monotonie, beinharter Anstrengung und Frustration.

Den eigentlichen Kern des Buches bildet jedoch nicht die Ausbildung, sondern eine Idee. Matei beschreibt eindrucksvoll, wie sehr ihn das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform geprägt hat. „Unterschiedlicher hätten wir kaum sein können. Und dann zogen wir die Uniform an – und plötzlich waren wir alle gleich“. Innere Führung, Führen mit Auftrag und persönliche Verantwortung sind für ihn keine historischen Schlagworte, sondern gelebte Praxis. Der Soldat in unserer Armee dient eben nicht einem Regime, sondern einer freiheitlichen Verfassung. Genau darin liegt der fundamentale Unterschied zwischen der Bundeswehr und den Streitkräften autoritärer Staaten. Sein Verständnis des geschworenen Eides ist denn auch konsequent. Dieser ende nicht mit dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Wer geschworen habe, bleibe seinem Land verpflichtet. Nicht juristisch, wohl aber moralisch.

Freiheit ist konkret

Matei führt die sicherheitspolitische Debatte auf die Lebenserfahrungen einzelner Personen zurück. Sein Vater wanderte aus der Unterdrückung in Rumänien nach Deutschland aus. Für ihn ist Freiheit damit kein abstrakter Begriff, sondern biographische Erfahrung.

Noch eindringlicher schildert Matei die Lebensgeschichte seines Freundes Anton. Dieser war 2015 nach dem von Russland angezettelten Bürgerkrieg in der Ostukraine mit seiner Frau geflohen. Ein Kirchenasyl verhindert die Abschiebung. Trotz Aufenthaltsgenehmigung meldet er sich nach dem russischen Angriff 2022 freiwillig zum Kampf in der Ukraine. Drei Jahre russischer Kriegsgefangenschaft waren die Folge. Als Matei ihn in Kiew wiedertrifft, ist sein Körper 53 Kilogramm leicht und von Folter gezeichnet, sein Lebensmut jedoch erhalten geblieben. Es sind Passagen wie diese, die das Buch aus der sicherheitspolitischen Theorie in die Realität holen.

„Freiheit ist identisch mit dem Handeln“ zitiert Matei die jüdische Philosophin Hannah Arendt. Die Bedeutung von Freiheit wird dann unmittelbar erfahrbar, wenn Unfreiheit erlebt worden ist. Ein zweites zentrales Motiv ist Mateis Tochter. Freiheit ist, sein Kind morgens wie selbstverständlich in den Kindergarten gehen zu lassen und dort gut und sicher aufgehoben zu wissen. Gerade weil Sicherheit alltäglich erscheint, wird deren Wert aber unterschätzt.

Warum sollten deutsche Soldaten Litauen verteidigen? Mateis Antwort verzichtet auf geopolitische Argumente. Freiheit und Sicherheit seien in Europa unteilbar. Wer die baltischen Staaten ihrem Schicksal überlasse, verteidige am Ende auch Deutschland nicht mehr. Er formuliert ebenso einfache wie unbequeme Fragen. Ein Beispiel: Wohin wollten wir denn fliehen, wenn Deutschland selbst besetzt wäre? Wer würde unsere Familien schützen? Wer Alte und Kranke versorgen? Kann und darf man aus dieser Aufgabe fliehen? Fragen, die sich eben nicht mit dem Hinweis beantworten lassen, der Krieg gehe Deutschland nichts an.

Patriotismus ohne Nationalismus

Matei beobachtet mit Verständnis die Wirkungen der eigenen Geschichte. Wundert sich aber dennoch, wie schwer sich Deutschland bis heute mit einem unverkrampften Patriotismus tut. Den Begriff selbst verwendet er sparsam. Lieber spricht er von Heimatliebe. Die gesellschaftlichen Konflikte werden greifbar, wenn Soldatenkinder hören müssen, ihr Vater sei als Soldat ein Mörder. Erfahrungen, die zeigen, dass Anerkennung für den Dienst in Uniform alles andere als selbstverständlich ist.

Gerade deshalb fordert Matei eine neue Debatte über den Wert des eigenen Landes. Seine zentrale Frage lautet nicht, was Deutschland versäumt habe. Sondern umgekehrt: Was Deutschland jedem Einzelnen ermöglicht. Diese Perspektive mag provozieren. Gerade deshalb lohnt die Auseinandersetzung.

Gegen Zwang

Zunächst überrascht Mateis Position zur Wehrpflicht. Er wirbt für eine deutlich stärkere Bundeswehr, lehnt aber die Wiedereinführung des Pflichtdienstes ab. Überzeugung lasse sich nicht verordnen. Loyalität entstehe nicht durch Verwaltungsakte. Eine moderne Armee brauche motivierte Freiwillige statt widerwillig Verpflichtete. Klasse gehe vor Masse. Vertrauen sei die Grundlage jeder freiheitlichen Ordnung. Mateis Buch unterscheidet sich wohltuend von mancher politischen Stellungnahme, in der sicherheitspolitische Probleme vor allem organisatorisch gelöst werden sollen.

Matei schildert schließlich auch seinen ungewöhnlichen Weg als Influencer und Content Creator, der ihn bis nach Washington und zu NATO-Gipfeln geführt hat. Auch dadurch wuchs seine Überzeugung: Europa darf sich nicht mehr auf amerikanische Sicherheitsgarantien verlassen. Es muss selbst Verantwortung übernehmen. Die zentrale Botschaft lautet: Wer den Wert eines demokratischen Gemeinwesens erkannt hat, nimmt seine Verteidigung in die eigene Hand.

Dieses Buch erscheint zur richtigen Zeit. Es gibt einer Generation eine Stimme, die Sicherheit und Freiheit zusammen denkt. Man muss nicht jeder Schlussfolgerung zustimmen. Man sollte sich jedoch auf seine Fragen einlassen, um eigene Antworten zu finden. Denn die betreffen uns alle.

David Matei: „Deutschland ist es wert“, Herder Verlag, Freiburg 2026, 160 Seiten, 18 €.